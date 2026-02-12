Beren Saat'in İngilizce şarkısı yayınlandı! Sosyal medya ikiye bölündü

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filminde rol alan Beren Saat, bir süredir eşi Kenan Doğulu ile hazırladığı albümü sevenlerinin beğenisine sundu. İngilizce şarkı seslendiren Beren Saat, takipçilerinden geçer not alamadı.

BEREN SAAT'TEN İNGİLİZCE ŞARKI

Aşka Sürgün, Avrupa Yakası, Aşk'ı Memnu, İntikam ve Fatmagül'ün Suçu Ne? gibi dizilerde rol alan Beren bir süredir oyunculuk kariyerine ara verip şarkıcı kimliğiyle ön plana çıktı. “CapitaliZoo” adlı İngilizce single’ı dijital platformlarda yayımlanırken, şarkının aranje kısmında Kenan Doğulu’nun imzası yer aldı.

ŞARKICI BEREN SAAT, SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Beren Saat'in klibi sosyal medyayı ikiye böldü. Beren Saat'e "Kimse dur demedi mi?" "Kulaklarımdan özür diliyorum", "Beren Saat çok yanlış adım atmış" gibi yorumlar yapıldı. Bazı dinleyiciler ise Beren Saat'in 40 yaşında olmasına rağmen çok genç göründüğünü belirtti.

BEREN SAAT KAÇ YAŞINDA?

26 Şubat 1984 doğumlu Beren Saat, katıldığı Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında ikinci olarak Tomris Giritlioğlu'nun dikkatini çekti ve böylece profesyonel oyunculuğa başladı. Beren Saat ilk oyunculuk deneyimini Aşkımızda Ölüm Var dizisiyle yaşadı. Oyuncu asıl çıkışını ise 2008 yılında yayınlanan Aşk'ı Memnu dizisiyle yaşadı.