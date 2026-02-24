Ufuk Özkan, arayıp sormayanları engelledi! Sosyal medyadaki Zuhal Topal detayı dikkat çekti

Geniş Aile dizisindeki Cevahir karakteriyle sevilen Ufuk Özkan, uzun arayışlar sonrası Salih Kıvırcık'ın donör olmasıyla 1 saat süren bir operasyon geçirdi. Taburcu olan Ufuk Özkan son verdiği röportajda, kendisini arayıp sormayan dostlarına sitem etti.

UFUK ÖZKAN YAKIN ÇEVRESİNE SİTEM ETTİ

Taburcu olduktan sonra konuşan Ufuk Özkan, "Bırakın aramayı, mesaj atmayan abilerim, yapımcılar, oyuncu arkadaşlarım oldu. Allah bana onların gerçek yüzünü göstermiş oldu. Kırıldığımı da göstermedim. Onları direkt engelledim, sildim." dedi.

ZUHAL TOPAL'DAN TEPKİLER SONRASI İLK PAYLAŞIM GELDİ

Ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden başarılı oyuncu Ufuk Özkan’ın son sağlık durumu sevenlerini derin bir hüzne boğmuştu. Özkan için sosyal medyada, değerleri uyan kişilerin bağışçı olması yönünde çağrının bulunduğu bir paylaşım kampanyası başlatılmıştı. Ufuk Özkan ile ilgili herhangi bir paylaşım yapmayan Zuhal Topal ise hakkındaki sessizliğini bu paylaşımla bozdu. Topal, başlatılan kampanya paylaşımını alıntılayarak; “Dualarım seninle sevgili Ufuk” ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada ise Ufuk Özkan'ın Zuhal Topal'ı takip etmemesi dikkat çekti. Zuhal Topal ile Ufuk Özkan uzun yıllar Geniş Aile dizisinde beraber çalıştı.