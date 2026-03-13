Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'ın yangın paniği! "Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın'

Abisi Ufuk Özkan'ın akciğer nakli sürecinde desteğiyle takdir toplayan Umut Özkan, yaşadığı sokakta meydana gelen yangın faciasını anlattı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özkan, 'Gerçekten çok zor ve korku dolu bir andı; Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın' dedi.

Haber Merkezi
13.03.2026
12:02
13.03.2026
12:24

Akciğer nakli olan abisi 'ın iyileşme sürecinde önemli bir rol oynayan Umut Özkan, sokağında meydana gelen sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Eşiyle birlikte korku dolu anlar yaşayan Umut Özkan sosyal medya hesabından konuyla ilgili mesaj yayımladı.

Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'ın yangın paniği! "Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın'

Akciğer nakli olan Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, evlerinin yakınındaki yangın nedeniyle eşi ve kedileriyle birlikte tahliye olurken, Ufuk Özkan da kardeşine kendi zorlu tedavi sürecindeki destekleri için teşekkür etti.
Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan ve eşi, evlerinin bitişiğindeki yangın sebebiyle panik yaşadı.
Umut Özkan, yangın sonrası kedileriyle birlikte evden tahliye olarak mahalle bakkalına sığındı.
Akciğer nakli olan Ufuk Özkan, kardeşi Umut Özkan'a kendi zorlu hastalık ve donör arayışı sürecindeki büyük desteği için teşekkür etti.
Ufuk Özkan, kardeşinin kampanyalar ve aramalarla gösterdiği "sarsılmaz gayretini" özellikle vurguladı.
UMUT ÖZKAN VE EŞİNİN KORKU DOLU ANLARI

Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi 43 yaşındaki Umut Özkan, evlerinin hemen yanındaki yangında eşiyle birlikte panik yaşadı. Sosyal medya hesabından video paylaşan Özkan, ''Binamızın hemen bitişiğinde çok büyük bir yangın çıktı. Son anda kedilerimizi kutularına koyup evden çıkabildik. Gerçekten çok zor ve korku dolu bir andı; Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Şükürler olsun ki mahallemizin bakkalı Fatma annemize kedilerimizle birlikte sığındık. Böyle zamanlarda insanın yanında bir kapı ve bir kalp olması gerçekten çok kıymetli'' ifadelerini kullandı.

Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'ın yangın paniği! "Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın'

UFUK ÖZKAN'DAN KARDEŞİ UMUT ÖZKAN'A TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Ufuk Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı hikâyeler vardır; kelimelere gerek kalmadan herkes ne yaşandığını hisseder. Benim için o günler, zorlu bir hastalık süreci ve umutla süren bir donör arayışıydı. O süreçte kardeşim Umut Özkan bir an bile geri durmadı. Kampanyalar, mesajlar, aramalar… Ulaşılabilecek herkese ulaşmak için gece gündüz koşturdu. Ve bir gün kapılar açıldı. Hayatımda her daim kardeşim olarak kalacak olan Salih Kıvırcık bulundu. Değerli hocalarımızın emeğiyle operasyon başarıyla tamamlandı. Bugün geriye baktığımda o günlerden aklımda kalan en güçlü şey, kardeşimin o sarsılmaz gayretiydi. Çünkü hayat bazen insana şunu hatırlatır: Gerçek bir kardeşin varsa, en karanlık yol bile aydınlığa çıkar. İyi ki varsın kardeşim.” dedi

Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'ın yangın paniği! "Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın'
