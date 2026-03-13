Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'ın yangın paniği! "Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın'

Akciğer nakli olan abisi Ufuk Özkan'ın iyileşme sürecinde önemli bir rol oynayan Umut Özkan, sokağında meydana gelen yangın sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Eşiyle birlikte korku dolu anlar yaşayan Umut Özkan sosyal medya hesabından konuyla ilgili mesaj yayımladı.

UMUT ÖZKAN VE EŞİNİN KORKU DOLU ANLARI

Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi 43 yaşındaki Umut Özkan, evlerinin hemen yanındaki yangında eşiyle birlikte panik yaşadı. Sosyal medya hesabından video paylaşan Özkan, ''Binamızın hemen bitişiğinde çok büyük bir yangın çıktı. Son anda kedilerimizi kutularına koyup evden çıkabildik. Gerçekten çok zor ve korku dolu bir andı; Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Şükürler olsun ki mahallemizin bakkalı Fatma annemize kedilerimizle birlikte sığındık. Böyle zamanlarda insanın yanında bir kapı ve bir kalp olması gerçekten çok kıymetli'' ifadelerini kullandı.

UFUK ÖZKAN'DAN KARDEŞİ UMUT ÖZKAN'A TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Ufuk Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı hikâyeler vardır; kelimelere gerek kalmadan herkes ne yaşandığını hisseder. Benim için o günler, zorlu bir hastalık süreci ve umutla süren bir donör arayışıydı. O süreçte kardeşim Umut Özkan bir an bile geri durmadı. Kampanyalar, mesajlar, aramalar… Ulaşılabilecek herkese ulaşmak için gece gündüz koşturdu. Ve bir gün kapılar açıldı. Hayatımda her daim kardeşim olarak kalacak olan Salih Kıvırcık bulundu. Değerli hocalarımızın emeğiyle operasyon başarıyla tamamlandı. Bugün geriye baktığımda o günlerden aklımda kalan en güçlü şey, kardeşimin o sarsılmaz gayretiydi. Çünkü hayat bazen insana şunu hatırlatır: Gerçek bir kardeşin varsa, en karanlık yol bile aydınlığa çıkar. İyi ki varsın kardeşim.” dedi