Yıldız Asyalı bir kez daha yardım istedi! Kan içindeki babasını paylaşıp şiddeti duyurdu

Oynadığı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Yıldız Asyalı, son zamanlarda magazin gündeminde dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle de geçtiğimiz aylarda evlenen Yıldız Asyalı, eşinden şiddet gördüğünü iddia edip sosyal medyasından paylaşımlarda bulunmuştu. Şimdilerde ise aynı durumu babasının başına geldiğini iddia etti. Kan içindeki babasını paylaşıp şiddeti duyuran Yıldız Asmalı, bir kez daha yardım istedi.

Eyvah Babam ve Eyvah Kızım Büyüdü dizlerinden oynadığı roller ile tanınan Yıldız Asyalı, magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda sürpriz nikahla magazin gündeminde yer alan Yıldız Asyalı, yapmış olduğu açıklamalar ile gündeme bomba gibi düşüyor. Hayat Bilgisi dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanınan Yıldız Sarmalı, son zamanlarda yapmış olduğu açıklamalarla dikkatleri üzerine çekiyor.

İş insanı Mustafa Semih Demirci ile sessiz sedasız bir şekilde evlenen Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle evlendiğini duyurmuştu. O günden beri magazin gündeminde yer alan Yıldız Asyalı, sosyal medyasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, ünlü oyuncu Yıldız Asyalı, sosyal medyasından paylaşım yaparak magazin gündemine bomba gibi düştü. 7 ay önce iş insanı Mustafa Semih Demirci’den şiddet gördüğünü iddia etmişti. Sosyal medyasından fotoğrafları paylaşan Yıldız Asyalı, ‘Kocam tarafından darp edildim’ notunu da eklemişti.

Hatta ikili bir programın canlı yayınında yüzleşmiştiler, Asyalı bacağındaki ve yanağındaki morlukları göstererek yaşadıkları anlatmıştı. Eşinin sürekli ona bağırdığı, sürekli suçlayıcı olduğunu iddia ederek magazin gündeminde sıklıkla yer alıyor. Hatta uzaklaştırma kararı aldığını ifade etmiş, ancak Mustafa Semih Demirci’nin anlatılanları tam tersine kendisinin yaşadığını iddia ediyor.

KAN İÇİNDEKİ BABASINI PAYLAŞIP ŞİDDETİ DUYURDU

Geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren Yıldız Asyalı, eşinden şiddet gördüğünü ve eşiyle boşanma aşamasına olduğu magazin gündeminde yer alıyor. Katıldığı programlarda anlattıklarıyla adeta bomba etkisi oluşturan Yıldız Asmalı, babasının da eşi tarafından darp edildiğini iddia etti.

Ayrılık aşamasındaki eşi Mustafa Semih Demirci’in babası Ümit Asyalı’yı hedef aldığını duyurdu. Yıldız Asyalı kan içindeki babasını paylaşıp şiddeti duyurdu. Yıldız Asyalı kendi sosyal medya hesabından babasının kanlar içindeki elini paylaştı.

Yıldız Asyalı’nın açıklamalarına göre, babası sadece şiddet görmemiş, arabasını da kaçırılmış. Yıldız Asyalı’nın iddia ettiğine göre ‘Babam da eşim tarafından darp edildi, arabayı yine kaçırdı. Mustafa Semih Demirci isimli şahıs için paylaşın lütfen’ diyerek yardım istedi.