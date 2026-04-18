Kızı İpek Kıraç itiraz etmişti! İnan Kıraç'ın evliliği için mahkemeden karar çıktı

İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024 tarihinde babasının Emine Alangoya ile evliliğinin, fiil ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek, evliliğin iptali istemiyle dava açtı. Mahkeme Kıraç'ın fiil ehliyetinin yerinde olmadığı gerekçesiyle evliliğin iptaline karar verdi. İstinafa taşınan dosyada karar, hukuka uygun bulundu.

GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 17:08

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, Anadolu 18. Aile Mahkemesince, Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiil ehliyeti olmadığı gerekçesiyle evliliğinin iptaline yönelik verilen karara ilişkin incelemesini tamamladı. 'ın evliliğinin iptal edilmesi kararı hukuka uygun bulundu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, İnan Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiil ehliyeti olmadığı gerekçesiyle Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nin verdiği evliliğin iptali kararını hukuka uygun buldu.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nin İnan Kıraç'ın evliliğinin iptaline yönelik kararını inceledi.
Mahkeme, evlenme sırasında İnan Kıraç'ın ayırt etme gücünden yoksun bulunduğu ve fiil ehliyetine haiz olmadığı tespiti nedeniyle davanın kabulüne ilişkin kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğuna hükmetti.
İpek Kıraç, babası İnan Kıraç'ın evlilik tarihinde fiil ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.
Adli Tıp Kurumu raporunda Kıraç'ın fiil ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.
Anadolu 18. Aile Mahkemesi, Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiil ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle evliliğin iptaline karar vermişti.
Bölge Adliye Mahkemesi, istinaf taleplerini yerinde görmeyerek başvuruların esastan reddine hükmetti.
BAŞVURDU, İNAN KIRAÇ'IN EVLİLİĞİ İPTAL EDİLDİ

İlk derece mahkeme tarafından davanın esasıyla ilgili hükme etki edecek tüm delillerin toplandığını, usul işlemlerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na uygun olarak yerine getirildiğini belirten daire, delillerin değerlendirilmesi ile kanunun olaya uygulanmasında ve gerekçede hata yapılmadığını ifade etti.

Dairenin kararında, evlenme sırasında Kıraç'ın ayırt etme gücünden yoksun bulunduğu ve fiil ehliyetine haiz olmadığının tespiti nedeniyle davanın kabulüne ilişkin kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu aktarıldı. İstinaf taleplerini yerinde görmeyen daire, başvuruların esastan reddine hükmetti.

İPEK KIRAÇ, BABASI İNAN KIRAÇ'IN FİİL EHLİYETİNİN YERİNDE OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiil ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek, evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı. Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiil ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre fiil ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç'a, geçici olarak vasi atamıştı. Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinde ise vasinin belirlenmesi için açılan davada karar verilerek kalıcı vasiler atanmıştı. Davayı 18 Temmuz 2025'te karara bağlayan Anadolu 18. Aile Mahkemesi, Kıraç'ın evlilik tarihinde hukuki ve fiil ehliyetinin olmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile evliliğin iptaline karar vermişti.

