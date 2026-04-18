Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo dün katıldığı etkinlikte ilgi odağı oldu. Sade elbisesini gösterişli kolyeyle tamamlayan Roccuzzo'nun mücevherlerinin fiyatının ise servet değerinde olduğu öğrenildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo'nun kolyesi servet değerinde Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, katıldığı bir etkinlikte taktığı yaklaşık 5 milyon dolarlık elmas kolyesiyle dikkat çekti. Antonela Roccuzzo, katıldığı etkinlikte 5 milyon dolar (yaklaşık 170 milyon TL) değerinde elmas kolye taktı. Kolye, güneş formunda ve Roccuzzo'nun şık ve sade lacivert elbisesini tamamladı. Roccuzzo, etkinlikte neşeli tavırlarıyla ilgi odağı oldu ve sosyal medyada paylaştığı karelere beğeni yağdı. Lionel Messi'nin toplam servetinin 650 milyon dolar olduğu ve bu servetle futbol dünyasında en çok kazananlar arasında 3. sırada yer aldığı belirtildi. Futbol dünyasında en çok kazananlar sıralamasında ilk sırada Mathieu Flamini, ikinci sırada ise Ronaldo yer alıyor.

MESSI'NİN EŞİ BOYNUNDA SERVET TAŞIYOR

İspanyol basınındaki haberlere göre; Antonela Roccuzzo'nun bu özel etkinlik için tercih ettiği elmas kolyenin değeri tam 5 milyon dolar (yaklaşık 170 milyon TL). Şık ve sade lacivert elbisesini, güneş formundaki bu devasa kolye ile tamamlayan Roccuzzo, lüks stilini bir kez daha kanıtladı.

ETKİNLİKTE İLGİ ODAĞI OLDU

Etkinlik boyunca neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Antonela Roccuzzo, moda dünyasının da ilgisini çekiyor. Dün gittiği etkinlikten karelerini sosyal medyadan paylaşan Antonela Roccuzzo'ya beğeni ve yorum yağdı.

MESSI'NIN SERVETİ ORTAYA ÇIKTI

Yıllarca zirvede kalan dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin toplam servetinin 650 milyon dolar olduğu öğrenildi. Lionel Messi servetiyle futbol dünyasının en çok kazanan ve servete sahip arasında 3. sırada yer alıyor. İlk sırada ise Mathieu Flamini, 2. sırada ise Ronaldo bulunuyor.