Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Onur Akay, kanama geçirerek fenalaştı ve ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldı. Sanatçının, burnundan kopan ve 9 dikişle dikilen parçanın yüzde 80'inin tutmadığı ve ciddi bir doku kaybı yaşandığı öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ Pitbull saldırısına uğrayan Onur Akay'dan kötü haber! Dikilen kolu tutmadı, bir daha ameliyata alınacak Magazin yazarı Onur Akay, pitbull saldırısı sonrası burnundan kopan parçanın tutmaması ve kanama geçirmesi üzerine yeniden hastaneye kaldırıldı. Onur Akay, pitbull saldırısı sonucu burnundan yaklaşık 2 santimlik bir parça kopmasıyla yaralandı. Kopan parça bir saatlik operasyonla yerine dikildi ancak yüzde 80'i tutmadı ve ciddi doku kaybı yaşandı. Sanatçı, kanama geçirerek fenalaşması üzerine yeniden ambulansla hastaneye kaldırıldı ve değerleri normale döndüğünde ek ameliyat geçirecek. Akay, saldırı sırasında kendi köpeği Leo'yu korumaya çalıştığını belirtti.

PITBULL SALDIRISI SONRASI BURNUNDAN BİR PARÇA KOPTU

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, köpeği Leo ile gezintiye çıktığı sırada başıboş bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramış, burnundan yaklaşık 2 santimlik bir parça kopmuştu.

Kanlar içerisinde yere yığılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan sanatçının burnundan kopan parça, yapılan bir saatlik operasyonla yerine dikilmişti. Yaşadığı dehşet anları anlatan Onur Akay, “Hayatta en korktuğum şeydi pitbull dehşeti. Ben ne pahasına olursa olsun, onu kurtarmak için böyle burnumdan oldum. Leo ile çıkmıştık. Üstüme atladı. Çok hızlı koşuyordu, bir anda ısırdı. Hayır diye bağırdığımı hatırlıyorum. Leo’yu fırlatmışım. Tabii o anda birden yüzüme atladı. İttiğimi de hatırlıyorum böyle elimle. Kötü oldum, tansiyonum yükseldi. Köpeğim de ölebilirdi can dostum. Burnumdan 2 santim bir parça koptu. 9 dikişle diktiler. Doku tutmayabilirmiş. Dudağımda yine 3 dikiş var.” ifadelerini kullandı.

ONUR AKAY YENİDEN AMELİYAT OLACAK

Dikilen parçanın yüzde 80'i tutmadı! Ancak dün gece beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Kanama geçirerek fenalaşan Onur Akay, ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldı. Tansiyonu yükselerek baygınlık geçiren ünlü sanatçının burnuna dikilen parçanın yüzde 80'inin tutmadığı ve ciddi bir doku kaybı yaşandığı öğrenildi. Akay’ın değerlerinin normale döndüğünde ameliyata alınacağı ve vücudunun farklı bir bölgesinden alınacak sağlıklı dokunun, burnundaki hasarlı bölgeye nakledileceği ifade edildi.