Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Pitbull saldırısına uğrayan Onur Akay'dan kötü haber! Dikilen kolu tutmadı, bir daha ameliyata alınacak

Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan ses sanatçısı, oyuncu ve sunucu Onur Akay, apar topar ameliyata alındı. Onur Akay'ın burnundan kopan ve 9 dikişle dikilen parçanın yüzde 80'inin tutmadığı ve ciddi bir doku kaybı yaşandığı öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Pitbull saldırısına uğrayan Onur Akay'dan kötü haber! Dikilen kolu tutmadı, bir daha ameliyata alınacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 15:39

Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan , kanama geçirerek fenalaştı ve ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldı. Sanatçının, burnundan kopan ve 9 dikişle dikilen parçanın yüzde 80'inin tutmadığı ve ciddi bir doku kaybı yaşandığı öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ

Pitbull saldırısına uğrayan Onur Akay'dan kötü haber! Dikilen kolu tutmadı, bir daha ameliyata alınacak

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Magazin yazarı Onur Akay, pitbull saldırısı sonrası burnundan kopan parçanın tutmaması ve kanama geçirmesi üzerine yeniden hastaneye kaldırıldı.
Onur Akay, pitbull saldırısı sonucu burnundan yaklaşık 2 santimlik bir parça kopmasıyla yaralandı.
Kopan parça bir saatlik operasyonla yerine dikildi ancak yüzde 80'i tutmadı ve ciddi doku kaybı yaşandı.
Sanatçı, kanama geçirerek fenalaşması üzerine yeniden ambulansla hastaneye kaldırıldı ve değerleri normale döndüğünde ek ameliyat geçirecek.
Akay, saldırı sırasında kendi köpeği Leo'yu korumaya çalıştığını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

PITBULL SALDIRISI SONRASI BURNUNDAN BİR PARÇA KOPTU

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, köpeği Leo ile gezintiye çıktığı sırada başıboş bir pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramış, burnundan yaklaşık 2 santimlik bir parça kopmuştu.

Pitbull saldırısına uğrayan Onur Akay'dan kötü haber! Dikilen kolu tutmadı, bir daha ameliyata alınacak

Kanlar içerisinde yere yığılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan sanatçının burnundan kopan parça, yapılan bir saatlik operasyonla yerine dikilmişti. Yaşadığı dehşet anları anlatan Onur Akay, “Hayatta en korktuğum şeydi pitbull dehşeti. Ben ne pahasına olursa olsun, onu kurtarmak için böyle burnumdan oldum. Leo ile çıkmıştık. Üstüme atladı. Çok hızlı koşuyordu, bir anda ısırdı. Hayır diye bağırdığımı hatırlıyorum. Leo’yu fırlatmışım. Tabii o anda birden yüzüme atladı. İttiğimi de hatırlıyorum böyle elimle. Kötü oldum, tansiyonum yükseldi. Köpeğim de ölebilirdi can dostum. Burnumdan 2 santim bir parça koptu. 9 dikişle diktiler. Doku tutmayabilirmiş. Dudağımda yine 3 dikiş var.” ifadelerini kullandı.

Pitbull saldırısına uğrayan Onur Akay'dan kötü haber! Dikilen kolu tutmadı, bir daha ameliyata alınacak

ONUR AKAY YENİDEN AMELİYAT OLACAK

Dikilen parçanın yüzde 80'i tutmadı! Ancak dün gece beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Kanama geçirerek fenalaşan Onur Akay, ambulansla yeniden hastaneye kaldırıldı. Tansiyonu yükselerek baygınlık geçiren ünlü sanatçının burnuna dikilen parçanın yüzde 80'inin tutmadığı ve ciddi bir doku kaybı yaşandığı öğrenildi. Akay’ın değerlerinin normale döndüğünde ameliyata alınacağı ve vücudunun farklı bir bölgesinden alınacak sağlıklı dokunun, burnundaki hasarlı bölgeye nakledileceği ifade edildi.

Pitbull saldırısına uğrayan Onur Akay'dan kötü haber! Dikilen kolu tutmadı, bir daha ameliyata alınacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tuba Ünsal'a büyük vefasızlık! Batmaktan kurtardığı eski eşinden darbe
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rapçi Sefo ile Çağla Boz'un panik gecesi
ETİKETLER
#köpek saldırısı
#burun ameliyatı
#onur akay
#Pitbull Saldırısı
#Doku Kaybı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.