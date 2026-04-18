Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Rapçi Sefo ile Çağla Boz'un panik gecesi

Rapçi Sefo ile oyuncu Çağla Boz dün akşam eğlence çıkışı görüntülendi. Çağla Boz yüzünü gizlemeye çalışırken, Sefo'nun da aralarında olduğu arkadaş grubu araçla hızla orada ayrıldı.

GİRİŞ:
18.04.2026
saat ikonu 13:31
|
GÜNCELLEME:
18.04.2026
saat ikonu 13:31

Toz Duman, Yerinde Dur, Tutsak, her İki Durumda gibi şarkılarla tanınan geçtiğimiz akşam Arnavutköy'deki bir eğlence mekânı girişinde arkadaş grubu ile objektiflere yansıdı. Araçta yüzünü gizleyen kızın ise oyuncu Çağla Boz olduğu ortaya çıktı.

Şarkılarıyla tanınan rapçi Sefo ve oyuncu Çağla Boz, arkadaş gruplarıyla birlikte Arnavutköy'deki bir eğlence mekânı çıkışında objektiflere yakalandı.
Sefo ve Çağla Boz, arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy'deki bir gece kulübünün önünde görüntülendi.
Muhabirleri fark eden Sefo ve Çağla Boz, araçlarından inmekten vazgeçerek hızla uzaklaştı.
Çağla Boz, 1999 doğumlu ve daha önce New York Fashion Week'te podyuma çıktı.
Sefo, 16 Mart doğumlu bir Türk müzisyen ve söz yazarıdır.
ÇAĞLA BOZ VE SEFO'NUN KAÇIŞ GECESİ

Rap’çi Sefo ve oyuncu Çağla Boz geçen akşam arkadaşlarıyla beraber Arnavutköy’deki bir gece kulübünün önünde görüntülendi. Mekâna girmeye hazırlanan ekip, muhabirleri fark edince panikleyerek araçlarından inmekten vazgeçti.

Çağla Boz ve Sefo arka koltukta görüntü vermemeye çalışırken, aracı kullanan arkadaşları da yüzünü gizledi. Hızla uzaklaşan ekip, Maslak’a geçti. İki ünlü isim, “Hayırlı olsun” diyerek ilişkilerini soran muhabirlere yanıt vermedi.

RAPÇİ SEFO KAÇ YAŞINDA?

16 Mart rapçi Sefo, Türk müzisyen ve söz yazarıdır. "Bilmem Mi?" isimli Reggaeton tarzı şarkısıyla geniş kitlelerce tanınmıştır. Mart 2018'de ilk şarkısı "Yalan" ile müzik kariyerine başladı. Şubat 2019'da çıkardığı "Poz" teklisinden sonra daha çok müziğe odaklanmaya karar vermiştir. 28 Haziran 2019'da "362" teklisini çıkardı. Bu tekliden sonra "Derdi Ne" şarkısını çıkardı.

Sanatçı AdıSefo
MeslekTürk müzisyen ve söz yazarı
Tanınmasını Sağlayan ŞarkıBilmem Mi? (Reggaeton tarzı)
Müzik Kariyeri BaşlangıcıMart 2018 (Şarkı: Yalan)
Odaklanma KararıŞubat 2019 (Tekli: Poz)
Çıkardığı Tekliler ve Şarkılar28 Haziran 2019 (Tekli: 362), Derdi Ne (Şarkı)

ÇAĞLA BOZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1999 doğumlu Çağla Boz, 2019'da New York Fashion Week'te podyuma çıkarak adını geniş kitlelre duyurdu. Aslen Balıkesirli olan Boz; Amatör Hayat, Aynasız Haluk, Korkma Ben Yanındayım, Sınır, Limit, Tozluyaka ve Kör Nokta gibi yapımlarda rol almıştır

