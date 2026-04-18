Ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın 2010'da evlenip 2012'de yollarını ayırdığı, kızı Sare'nin babası Murat Pilevneli'yi batmaktan son anda kurtardı. Zor günler geçiren Pilevneli'ye yatırımcı bularak ekonomik sıkıntılarından kurtulmasına yardımcı olan Tuba Ünsal yaptığı fedakarlığın karşılığını bulamadı.

HABERİN ÖZETİ Tuba Ünsal'a büyük vefasızlık! Batmaktan kurtardığı eski eşinden darbe Oyuncu Tuba Ünsal, eski eşi Murat Pilevneli'ye yatırımcı bularak ve borçlarını üstlenerek destek oldu ancak Pilevneli, Ünsal'ın borcunu ödemeyerek vefa göstermedi. Tuba Ünsal, eski eşi Murat Pilevneli'nin şirketine ortak olacak bir yatırım şirketi buldu. Yatırım şirketi, Murat Pilevneli'nin borçlarını üstlenerek şirketine ortak oldu. Murat Pilevneli, yatırım şirketi aracılığıyla borçlarını öderken Tuba Ünsal'ın borcunu ödemedi. Tuba Ünsal, Pilevneli'ye nafaka ve borçları için dava açmaya hazırlanıyor.

TUBA ÜNSAL ESKİ EŞİNİ BATMAKTAN KURTARDI

Tuba Ünsal'ın 2012 yılında boşandığı kızının babası Murat Pilevneli'nin yolunda gitmeyen işleri için harekete geçti. Tuba Ünsal şubat ayında eski eşinin şirketi için yatırım şirketi ile iletişime geçerek anlaşma sağlanmasına yardımcı olmuştu.

Bir yatırım şirketi Murat Bey'in borçlarını üstlenerek şirketine ortak olmuş ve galerilerini globalleştirip dünyanın farklı noktalarında şube açmak için sözleşme imzalamışlar. Bu yatırım şirketini ayarlayan ise 2010 yılında evlendiği, 2012'de boşandığı ve kızı Sare'nin annesi olan Tuba Ünsal olduğu çıktı.

TUBA ÜNSAL'A BÜYÜK VEFASIZLIK

Murat Pilevneli, Tuba Ünsal'ın bulduğu ve şirketine ortak olup borçlarını üstlenen yatırım şirketine, bütün borçlarını ödetmiş ancak bir tek Tuba Ünsal'ın borçlarını kapatmadı. Pilevneli, en başta eski sevgilisi ve çalışanı Aslı Pamir'e ve şimdiki eşi Senem Hanım'ın ailesine olan tüm borçlarını kapattırmış. Ancak Tuba Ünsal'a olan borcunu ödetmemiş. Ünsal, niye kendisine borcunu ödemediği için aramış ama ulaşamamış çünkü Pilevneli onu engellemiş.

TUBA ÜNSAL ESKİ EŞİNE DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Tuba Ünsal'ın önce boşandıklarından bu yana ödemediği nafakaların tahsili ve sonra da verdiği borçları almak için Pilevneli'ye dava açacağı ortaya çıktı.

TUBA ÜNSAL GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE YAYINLADIĞI VİDEO İLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Tuba Ünsal geçtiğimiz gün arabasında yayınladığı videoda "Sonra farkına vardım, dedim ki: Yani ben normalinde böyle bir insanım. O geçip gitme hissinin saniyelik refleksi içimde nereye tekabül ediyor? Korkuyoruz çünkü. İşte arabaya birilerini almaktan... Ben eskiden dolaşırdım, ihtiyacı olanları alırdım, sokak çocuklarını alırdım. Artık korkuyoruz ya...

Ve korkunun iyilik yapmanıza engel olmasına izin vermeyin ne olur. Bu çok önemli. Yaptığım şeyi söylemek için anlatmıyorum. Yani gerçekten o bir saniye durduğum halime ben şaşırdım." sözleriyle dikkat çekmişti.