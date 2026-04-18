Rıza Tamer'e son veda: Arkadaşlarının 3 gün sonrası için sürpriz hazırladığı ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan müzisyen Rıza Tamer Şişman ailesinin yaşadığı Mugla'nın Akyaka Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. 3 gün sonra yeni yaşını kutlayacak olan Rıza Tamer'in cenazesinde annesinin feryatı yürek yaktı.

KAYNAK:
Popstar Türkiye yarışmasıyla tanınan 43 yaşındaki Rıza Tamer Şişman, Bodrum’daki evinde fenalaşarak kaldırıldığı ve beynine oksijen gitmediği için yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Şişman, Muğla’nın Ula ilçesi Mahallesi’nde düzenlenen töreninin ardından toprağa verildi.

HABERİN ÖZETİ

Rıza Tamer'e son veda: Arkadaşlarının 3 gün sonrası için sürpriz hazırladığı ortaya çıktı

Popstar Türkiye yarışmasıyla tanınan Rıza Tamer Şişman, Bodrum'daki evinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş ve Akyaka Mahallesi'nde toprağa verilmiştir.
43 yaşındaki Rıza Tamer Şişman, Popstar Türkiye yarışmasıyla tanınmıştır.
Bodrum'daki evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, yapılan müdahalelere rağmen beynine oksijen gitmediği için hayatını kaybetmiştir.
Cenazesi Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde ailesinin ve yakınlarının isteği üzerine defnedilmiştir.
Annesi Sevgül Dalbudak, babası Haldun Şişman ve kardeşi Rıfat Şişman cenazeye katılmıştır.
Rıza Tamer Şişman'ın 21 Nisan'daki doğum gününde sürpriz bir kutlama hazırlığı olduğu öğrenilmiştir.
Sanat camiasından ve çevre illerden çok sayıda seveni cenazeye katılmış, Zeynep Bastık, Deniz Seki ve Ferhat Göçer çelenk göndermiştir.
Rıza Tamer'e son veda: Arkadaşlarının 3 gün sonrası için sürpriz hazırladığı ortaya çıktı

RIZA TAMER AKYAKA'DA DEFNEDİLDİ


2004 yılında yayınlanan Popstar Türkiye yarışmasıyla tanınan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Rıza Tamer Şişman, Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine ailesi, yakınları, dostları ve sevenlerinin yanı sıra sanat camiasından isimler de katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından ikindi namazına müteakip Şişman’ın naaşı dualar eşliğinde Akyaka Mezarlığı’nda defnedildi.

Rıza Tamer'e son veda: Arkadaşlarının 3 gün sonrası için sürpriz hazırladığı ortaya çıktı

AİLESİ AKYAKA'DA YAŞIYOR


Sanatçının Akyaka’da toprağa verilme sebebinin, ailesinin burada yaşıyor olması ve yakınlarının bu yöndeki isteği olduğu öğrenildi. Cenazeye annesi Sevgül Dalbudak, babası Haldun Şişman ve kardeşi Rıfat Şişman da katıldı.

Rıza Tamer'e son veda: Arkadaşlarının 3 gün sonrası için sürpriz hazırladığı ortaya çıktı

ANNESİNİN FERYADI YÜREK DAĞLADI: "GEL ANNEM"


Törende duygusal anlar yaşandı. Acılı anne Sevgül Dalbudak’ın tabut başında gözyaşları içinde "Gel annem" diyerek feryat etti. Sevenleri de gözyaşlarına hakim olamadı.

21 NİSAN'DA SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ YAPACAKLARDI

Rıza Tamer Şişman’ın 21 Nisan’daki doğum gününde İstanbul’da ödül törenine katılmak üzere gitmeyi planladığı öğrenildi. Ödül töreninin ardından arkadaşlarının kendisine sürpriz doğum günü kutlaması hazırladığı öğrenildi. Ancak acı haber sonrası kutlama için hazırlık yapan yakın dostları Muğla’ya gelerek cenaze törenine katıldı.

SEVENLERİ CENAZEYE GELDİ

Çevre illerden, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çok sayıda seveni Akyaka’ya akın etti. Ünlü sanatçılar Zeynep Bastık, Deniz Seki ve Ferhat Göçer de çelenk göndererek taziyelerini iletti. Sanatçının tabutunun başına gitarının konuldu.

Rıza Tamer'e son veda: Arkadaşlarının 3 gün sonrası için sürpriz hazırladığı ortaya çıktı

POPSTAR TÜRKİYE İLE TANINMIŞTI


Rıza Tamer Şişman, 2004 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasında sergilediği performans ve sahne enerjisiyle dikkat çekmiş, yarışmayı üçüncü sırada tamamlayarak hafızalarda yer edinmişti.

