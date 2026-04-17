Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu

Popstar yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Rıza Tamer bu sabah kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Rıza Tamer'in neden hayatını kaybettiği de ortaya çıktı. Benden Sonra şarkısıyla büyük beğeni toplayan Rıza Tamer'in

GİRİŞ:
17.04.2026
saat ikonu 11:50
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 12:18

Bir dönemin popüler yarışma programı Popstar ile üne kavuşan Rıza Tamer, çıkardığı "Benden Sonra" şarkısı ile beğeni topladı. Eşinden boşandıktan sonra sokaklarda yaşamaya başlayan Rıza Tamer, bugün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

RIZA TAMER NEDEN ÖLDÜ? SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

'un Konacık Mahallesi'nde yaşayan Rıza Tamer akşam saatlerinde evinde istirahat ederken aniden rahatsızlandı. Edinilen bilgilere göre, rutin ilaçlarını kullandıktan sonra uzanan sanatçıda şiddetli bulantı ve solunum güçlüğü baş gösterdi.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tamer'i hemen Bodrum Devlet Hastanesi'ne nakletti. Ancak yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen ünlü şarkıcının beynine oksijen gitmediği tespit edildi ve Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

RIZA TAMER ŞİŞMAN'IN ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Ölümün şüpheli bulunması üzerine cumhuriyet savcısı tarafından inceleme başlatıldı. Olayda zehirlenme ihtimali üzerinde durulurken, Şişman'ın cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

