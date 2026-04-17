Rıza Tamer'in ölümü şüpheli bulundu

Bir dönemin popüler yarışma programı Popstar ile üne kavuşan Rıza Tamer, çıkardığı "Benden Sonra" şarkısı ile beğeni topladı. Eşinden boşandıktan sonra sokaklarda yaşamaya başlayan Rıza Tamer, bugün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde yaşayan Rıza Tamer akşam saatlerinde evinde istirahat ederken aniden rahatsızlandı. Edinilen bilgilere göre, rutin ilaçlarını kullandıktan sonra uzanan sanatçıda şiddetli bulantı ve solunum güçlüğü baş gösterdi.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tamer'i hemen Bodrum Devlet Hastanesi'ne nakletti. Ancak yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen ünlü şarkıcının beynine oksijen gitmediği tespit edildi ve Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ölümün şüpheli bulunması üzerine cumhuriyet savcısı tarafından inceleme başlatıldı. Olayda zehirlenme ihtimali üzerinde durulurken, Şişman'ın cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.