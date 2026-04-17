Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Filipinli dadı sosyetik çifte kabusu yaşattı! Sosyetik çifti "Pes" dedirten bir soygun

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Senem Taşkın ile Tayfun Taşkın çifti, Filipinli bakıcıları nedeniyle kabusu yaşadı. ihanetiyle sarsıldı. "Ailemi özledim, Filipinler'e döneceğim" diyerek patronlarından uçak bileti ve borç para alan bakıcı Marcelina, evdeki 5 bin dolarlık takıları da çalarak sırra kadem bastı.

İstanbul sosyetesinin tanınmış isimlerinden Senem ve Tayfun Taşkın çifti, evlerinde çalışan Filipinli dadı yüzünden zor günler geçiriyor. Beşiktaş Ortaköy'deki lüks sitelerinde yaklaşık 3 yıldır aileyle yaşayan Filipin uyruklu bakıcı Marcelina B., ülkesine gitme bahanesiyle hem borç aldı hem de evdeki tüm takıları çaldı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
İstanbul sosyetesinden Senem ve Tayfun Taşkın çifti, Filipin uyruklu bakıcılarının kendilerini yaklaşık 5.000 dolar dolandırarak ortadan kaybolmasıyla ilgili şok bir hırsızlık olayı yaşadı.
Filipin uyruklu bakıcı Marcelina B., ülkesine gitme bahanesiyle aileden izin istedi.
Taşkın çifti, bakıcılarına 1.500 dolarlık uçak bileti ve 1.500 dolar nakit para verdi.
Bakıcı, uçak bileti olmasına rağmen uçağa binmedi ve başka bir işte işe başladı.
Marcelina B.'nin evden ayrılmadan önce yatak odasından altın kolye, özel tasarım altın yüzük ve altın halka küpeleri de aldığı belirtildi.
Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

FİLİPİNLİ DADI SOSYETİK ÇİFTE KABUSU YAŞATTI

Ailesini çok özlediğini ve Filipinler'e dönmek istediğini belirten bakıcıya, iş adamı Tayfun Taşkın ve eşi Senem Taşkın, büyük bir jest yaptı. Taşkın çifti, hem çalışanlarının yaklaşık 1.500 dolarlık uçak biletini aldı hem de yanına harçlık yapması için 1.500 dolar nakit para verdi.

Bakıcısından şikayetçi olan Senem Taşkın emniyetteki ifadesinde, "Marcelina yaklaşık 3 yıldır bizimle birlikte yaşıyordu. Uzun zamandır ailesini görmediği için bana memleketine gitmek istediğini söyledi. Ben de kendisine 1500 dolar harçlık vererek uçak bileti aldım. Bir arkadaşım aracılığıyla Marcelina'nın Türkiye'de Filipinler Gecesi gibi bir kutlamaya katıldığının videosunu gördüm." dedi.

Senem Taşkın ayrıca "Bilet aldığım şirketi aradığımda uçakta öyle bir yolcu olmadığını söylediler. " "Marcelina'nın uçağa binmediğini ve başka bir işte işe başladığını öğrendiğimde şoke oldum." diyerek yaşadığı şaşkınlığı paylaştı.

5 BİN DOLARLIK VURGUN

Taşkın ifadesinde ayrıca firari bakıcı evden ayrılmadan hemen önce yatak odasındaki çekmeceden; altın kırpık taşlı kolye, özel tasarım altın yüzük, dünyaca ünlü mücevher markasına ait altın halka küpelerinin olmadığını söyledi.

Senem Taşkın bakıcısından şikayetçi olurken, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

