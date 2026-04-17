Şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti

Popstar yarışmasıyla popüler olan şarkıcı Rıza Tamer, Bodrum’un Konacık Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Rıza Tamer'den acı haber geldi.

Özetle

ŞARKICI RIZA TAMER HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre, düzenli kullandığı ilaçları aldıktan sonra akşam saatlerinde dinlenmek üzere sırtüstü uzanan Tamer, kısa süre sonra aniden fenalaştı. Bulantı yaşadığı ve ardından solunum sıkıntısı çektiği öne sürülen sanatçı için yakınları hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Rıza Tamer'den acı haber geldi. Rıza Tamer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

RIZA TAMER KAÇ YAŞINDA?

Rıza Tamer, Popstar Türkiye yarışmasının ikinci sezonunda elde ettiği üçüncülükle tanınan, 2020’li yıllarda ise “Benden Sonra” şarkısıyla yeniden gündeme gelen Türk şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir.