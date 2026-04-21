Lvbel C5, 25. yaş doğumgününde büyük bir sürprizle karşılaştı. Çok Pardoon parçasıyla büyük bir çıkış yakalayan ve müzik listelerinde zirvede olan rap müziğinin sevilen ismi, kendisine hediye edilen otomobille yeniden gündemin merkezine yerleşti. Şarkısında Baba Doğan SLX ifadelerini kullanan rapçiye, doğum günü jesti olarak tüplü ve çelik jantlı bir Doğan SLX takdim edildi. Detaylar haberimizde...

HABERİN ÖZETİ Lvbel C5'in doğum gününde Çok Pardoon'a dikkat çeken atıf! Şarkı sözlerindeki meşhur otomobil gerçek oldu Rapçi Lvbel C5, 25. yaş gününde, hit parçası 'Çok Pardoon'da bahsettiği Doğan SLX marka otomobil hediye edildi. Rapçi Lvbel C5, 25. yaş gününde ailesiyle kutlama yaptı. Hit parçası 'Çok Pardoon'da geçen Doğan SLX marka otomobil, kendisine hediye edildi. Hediye edilen otomobilin tüplü ve çelik jantlı olduğu belirtildi. Lvbel C5'in daha önce konserlerindeki siyasi slogan tartışmalarıyla gündeme geldiği ifade edildi. Ünlü rapçi, konser sırasındaki ses yalıtımlı kulaklıklar nedeniyle dışarıdan gelen sesleri duymadığını ve hakkındaki algının gerçek olmadığını belirtti.

Rap dünyasının Baba lakaplı ismi Lvbel C5, son zamanlarda özel hayatıyla magazin gündemini ve sosyal medyayı epeyce meşgul ediyor.

Siyasi tartışmalarla da adından söz ettiren genç rapçi Lvbel C5, ailesiyle bir araya gelerek, 25. yaş gününü kutladı. Sanatçının tüm platformları altüst eden ve milyonlarca dinlenen hit parçası Çok Pardoon'da geçen o meşhur araba, doğum gününde gerçeğe dönüştü.

Sosyal medyada gündemde olan polemikler sonrasında yorulduğunu söyleyen ünlü rapçi, gelen tüplü ve çelik jantlı bir Doğan SLX'yi görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Son zamanlarda sahnede yaşadığı polemiklerle gündemde olan Lvbel C5, yeni yaşını ailesiyle beraber kutlamayı tercih etti. 25. yaş gününde büyük bir jestle karşılaşan Lvbel C5, dijital platformları kasıp kavuran Çok Pardoon adlı şarkısında geçen o meşhur otomobile sahip oldu. Tüplü ve çelik jantlı Doğan SLX, kırmızı örtü üzerinde ünlü rapçiye sunuldu.

Lvbel C5, geçen günlerde konserinde yaşanan siyasi slogan tartışmalarıyla sosyal medyayı hareketlendirmiş, gündemden bir an olsun düşmemişti. Sahnedeyken, seyirciler arasında söylenen ve sosyal medyada infial oluşturan sloganlara dair ünlü rapçiden de net bir açıklama gelmişti.

Sahne performansı sırasında kulağında yüksek ses yalıtımlı kulaklık olduğunu söyleyen Lvbel C5, dışarıdan gelen sesleri duymadığını ifade etti. Bununla beraber kendisine dair başlatılan algının gerçek olmadığını da söyleyen Lvbel C5, yaptığı işin hiçbir siyasi görüşün malzemesi de olmaması gerektiğini vurgulayarak, tüm tartışmalara son noktayı koydu.

Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli davranışları ve söylemleri de kesin bir dille reddeden ünlü rapçi Lvbel C5, hayranlarıyla sadece şarkıları üzerinde bağ kurmak istediğini dile getirdi.