Seyhan Erdağ, kendisine küfür eden Yıldız Tilbe hakkında ilk kez konuştu! Magazin dünyasının unutulmaz kavgasıydı

Gazeteci Seyhan Erdağ, 2011 yılında Yıldız Tilbe ile yaşadığı olaylı röportaj hakkında yıllar sonra konuştu. Seyhan Erdağ kendisine küfür eden Tilbe’nin tavrının kadın ve erkeklere göre değiştiğini öne süren Avşar, o gün kendisinin de sert bir tepkiyle karşılaştığını söyledi. O anlarda büyük şaşkınlık yaşadığını belirten gazeteci, sürecin kendisi için unutulmaz olduğunu ifade etti.

GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 11:16
Seyhan Erdağ, 2011 yılında ile yaşadığı olaylı röportajın bilinmeyenlerini açıkladı. ile ilgili yöneltilen bir soru sonrası gerilimin tırmandığını belirten Avşar, Tilbe’nin kendisine küfrettiğini ve o an büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

HABERİN ÖZETİ

Gazeteci Seyhan Erdağ, 2011 yılında Yıldız Tilbe ile yaşadığı ve İbrahim Tatlıses sorusuyla gerilen, Tilbe'nin kendisine küfrettiği olaylı röportajın bilinmeyenlerini anlattı.
Seyhan Erdağ, Yıldız Tilbe ile yaşadığı gerginliğin İbrahim Tatlıses ile ilgili bir soru sonrası tırmandığını belirtti.
Erdağ, Tilbe'nin kendisine küfrettiğini ve büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.
Sorunun, Tilbe'nin daha önce yaşadığı tartışmalara rağmen İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etmesiyle ilgili olduğunu ifade etti.
Yıldız Tilbe ise savunmasında, soruyu cevapsız bırakmadığını ve 'geçmiş olsun' dediğini, ancak gazetecinin ısrarı üzerine şaka yollu dava konusu sözü söylediğini belirtti.
Tilbe'nin bu sözleri nedeniyle 500 bin TL adli para cezasına çarptırıldığı ve bu cezanın 5 yıl denetimli serbestliğe çevrildiği belirtildi.
SEYHAN ERDAĞ, YILDIZ TİLBE HAKKINDA KONUŞTU

Avşar, söz konusu basın toplantısına destek olmak amacıyla katıldığını belirterek, yönelttiği sorunun kendisine ait olmadığını söyledi. Başka bir gazetecinin sormaya çekindiği soruyu ilettiğini ifade eden Avşar, yaşananların bu noktada kontrolden çıktığını dile getirdi.

Sorunun, Tilbe’nin daha önce yaşadığı tartışmalara rağmen İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret etmesiyle ilgili olduğunu belirten Avşar, “Biz gazeteci olarak bundan sonra ne olacak diye sorduk” dedi.

Tilbe’nin tavrının kadın ve erkeklere göre değiştiğini öne süren Avşar, o gün kendisinin de sert bir tepkiyle karşılaştığını söyledi. O anlarda büyük şaşkınlık yaşadığını belirten gazeteci, sürecin kendisi için unutulmaz olduğunu ifade etti.

YILDIZ TİLBE KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

'Soruyu cevapsız bırakmadım, 'geçmiş olsun' dediğimi söyledim. Gazeteci, ısrarla aynı soruyu soru sormaya devam etti. Malumunuz, İbrahim Tatlıses kendi programında, 70 milyonun önünde bana hakaret edip programından kovmuştur. Şikayetçi bu nedenle kasıtlı olarak soru yöneltmeye devam etti. Ben susturmak amaçlı, şaka yollu kendisine dava konusu sözü söyledim. Amacım hakaret etmek değildir. Hakaret etmek istesem insanların önünde veya basın toplantısında söylemem. Toplantıdan sonra bir kenara çekip daha ağır ifadeler kullanırdım. Kaldı ki o zaman bunu şaka olarak söylediğimi kendisine ifade ettim. O da kabul etti ancak daha sonradan şikayetçi olmuş.'

Nitekim görülen dava sonrası Yıldız Tilbe 500 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Bu para cezası da 5 yıl denetimli serbestliğe çevrildi. Seyhan Erdağ ise zaferini Twitter hesabından bu sözlerle kutlamıştı.

