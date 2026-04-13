Adanalı, Limon Ağacı, Medcezir ve Aile gibi dizilerde rol alan Serenay Sarıkaya, her paylaşımıyla gündem olmaya devam ediyor. Son olarak Serenay Sarıkaya'nın gözlüğü GORA'daki Tihulu'nun gözlüğüne benzetildi.

HABERİN ÖZETİ Serenay Sarıkaya'nın gözlüğü GORA'daki Tihulu'nun gözlüğüne benzetildi: Bir cisim yaklaşıyor olabilir Serenay Sarıkaya, taktığı gözlüklerin GORA'daki Tihulu'nun gözlüğüne benzetilmesi ve Netflix dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 3. sezon müjdesi ile gündemde. Serenay Sarıkaya'nın gözlükleri sosyal medyada GORA'daki Tihulu'nun gözlüğüne benzetildi. Serenay Sarıkaya'nın rol aldığı Netflix dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 3. sezonunun 8 Mayıs'ta yayınlanacağı duyuruldu. Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1992 doğumlu bir Türk oyuncu ve mankendir. İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle yaşadı, ilk başrolünü ise Limon Ağacı dizisinde üstlendi.

SERENAY SARIKAYA BU SEFER GÖZLÜKLERİYLE SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sosyal medyada 11 milyon takipçiye sahip Serenay Sarıkaya, son olarak taktığı gözlüklerle çok konuşuldu. Serenay Sarıkaya'nın gözlüğü, GORA'daki Tihulu'nun gözlüğüne benzetildi. Sarıkaya'nın paylaşımını görenler "Bir cisim yaklaşıyor olabilir" repliğini söyledi.

SERENAY SARIKAYA KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ İLE GERİ DÖNÜYOR

Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum, Hakan Kurtaş gibi isimleri buluşturan Netflix dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti için 3. sezon müjdesi geldi. Dizinin yeni sezon yayın tarihi de açıklandı. Netflix resmi hesabından yapılan açıklamaya göre; dizinin yeni sezon tarihi 8 Mayıs olarak duyuruldu.

SERENAY SARIKAYA KAÇ YAŞINDA?

1 Temmuz 1992 doğumlu Serenay Sarıkaya, Türk oyuncu ve mankendir. İlk oyunculuk deneyimini Şaşkın filmiyle kazanan Sarıkaya, sonrasında Plajda filminde rol aldı. İlk kez Sinan Çetin'in Peri Masalı dizisinde yer alarak dizi oyunculuğuna başladı ve yine aynı yıl Sinan Çetin tarafından hazırlanan Limon Ağacı dizisinde ilk başrolünü üstlendi.