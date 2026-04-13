Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan, Mert Demir ve Norm Ender adıyla bilinen Ender Eroğlu, Ahsen Eroğlu dahil 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender'in uyuşturucu test sonucu belli oldu

HABERİN ÖZETİ Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender'in uyuşturucu test sonucu belli oldu Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender'in uyuşturucu test sonuçları negatif çıktı. Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan, Mert Demir, Norm Ender (Ender Eroğlu) ve Ahsen Eroğlu dahil 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adli tıptaki işlemlerin ardından Emir Can İğrek, Ogün Alibaş, Elif Büşra Pekin, Burak Deniz ve Enes Güler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı serbest bırakıldı, 5'i hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender'in uyuşturucu testi negatif çıktı. Gözaltına alınan Büşra Pekin, ifadesinde yasaklı maddeleri hiçbir dönemde tüketmediğini belirtti.

MERT DEMİR, BÜŞRA PEKİN VE NORM ENDER'İN TEST SONUCU NEGATİF

Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre; Adli tıptaki işlemlerin ardından Emir Can İğrek, Ogün Alibaş, Elif Büşra Pekin, Burak Deniz ve Enes Güler, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı serbest bırakıldı, 5'i hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender'in uyuşturucu testi negatif çıktı.

BÜŞRA PEKİN'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Büşra Pekin ifadesinde “Bahse konu yasaklı maddeleri hayatımın hiçbir döneminde tüketmedim. Bu sebeple ne bir kimseyle irtibat kurdum ne bir kimseyi aracı kıldım ne de kimseye bu amaç için para transferi yaptım” dedi.

BÜŞRA PEKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

30 Haziran 1982 doğumlu Büşra Pekin, elektrik mühendisi olan babasının işi gereği yerleştiği Suudi Arabistan'da doğdu. Annesi Ankaralı, babası ise Selanik göçmeni İstanbullu olan Büşra Pekin, İzmir'de büyümüştür. 2002 yılında En Son Babalar Duyar dizisine konuk olması ile kamera önü oyunculuğa ilk adımını atmıştır. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır. 2006 yılında yeni nesil Bir Demet Tiyatro ekibinde de yer almıştır. Birçok dizi projesinde yer aldıktan sonra 2008-2010 yılları arasında Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer almıştır ve çeşitli tiplemelerle adından söz ettirmiştir.

Bilgi Detay Adı Soyadı Büşra Pekin Doğum Tarihi 30 Haziran 1982 Doğum Yeri Suudi Arabistan Ailesi (Anne) Ankaralı Ailesi (Baba) Selanik göçmeni İstanbullu, elektrik mühendisi Büyüdüğü Yer İzmir Oyunculuğa İlk Adımı 2002 - En Son Babalar Duyar dizisine konuk olarak BKM Mutfak Katılımı 2005 Bir Demet Tiyatro Katılımı 2006 (Yeni nesil ekip) Öne Çıkan Programı 2008-2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (Çeşitli tiplemelerle tanındı)

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER