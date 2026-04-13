Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender'in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hafsanur Sancaktutan, Ahsen Eroğlu, Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender'in de aralarında ünlü isimler geçtiğimiz hafta uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı. Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender'in uyuşturucu testi negatif çıktı.

Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 15:13
Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan, Mert Demir ve Norm Ender adıyla bilinen Ender Eroğlu, Ahsen Eroğlu dahil 14 kişi hakkında kararı verildi. Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender'in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender'in uyuşturucu test sonucu belli oldu

0:00 106
HABERİN ÖZETİ

Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender'in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender'in uyuşturucu test sonuçları negatif çıktı.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan, Mert Demir, Norm Ender (Ender Eroğlu) ve Ahsen Eroğlu dahil 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Adli tıptaki işlemlerin ardından Emir Can İğrek, Ogün Alibaş, Elif Büşra Pekin, Burak Deniz ve Enes Güler adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 6'sı serbest bırakıldı, 5'i hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.
Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender'in uyuşturucu testi negatif çıktı.
Gözaltına alınan Büşra Pekin, ifadesinde yasaklı maddeleri hiçbir dönemde tüketmediğini belirtti.
MERT DEMİR, BÜŞRA PEKİN VE NORM ENDER'İN TEST SONUCU NEGATİF

Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre; Adli tıptaki işlemlerin ardından Emir Can İğrek, Ogün Alibaş, Elif Büşra Pekin, Burak Deniz ve Enes Güler, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı serbest bırakıldı, 5'i hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender'in uyuşturucu testi negatif çıktı.

BÜŞRA PEKİN'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Büşra Pekin ifadesinde “Bahse konu yasaklı maddeleri hayatımın hiçbir döneminde tüketmedim. Bu sebeple ne bir kimseyle irtibat kurdum ne bir kimseyi aracı kıldım ne de kimseye bu amaç için para transferi yaptım” dedi.

BÜŞRA PEKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

30 Haziran 1982 doğumlu Büşra Pekin, elektrik mühendisi olan babasının işi gereği yerleştiği Suudi Arabistan'da doğdu. Annesi Ankaralı, babası ise Selanik göçmeni İstanbullu olan Büşra Pekin, İzmir'de büyümüştür. 2002 yılında En Son Babalar Duyar dizisine konuk olması ile kamera önü oyunculuğa ilk adımını atmıştır. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır. 2006 yılında yeni nesil Bir Demet Tiyatro ekibinde de yer almıştır. Birçok dizi projesinde yer aldıktan sonra 2008-2010 yılları arasında Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer almıştır ve çeşitli tiplemelerle adından söz ettirmiştir.

Adı SoyadıBüşra Pekin
Doğum Tarihi30 Haziran 1982
Doğum YeriSuudi Arabistan
Ailesi (Anne)Ankaralı
Ailesi (Baba)Selanik göçmeni İstanbullu, elektrik mühendisi
Büyüdüğü Yerİzmir
Oyunculuğa İlk Adımı2002 - En Son Babalar Duyar dizisine konuk olarak
BKM Mutfak Katılımı2005
Bir Demet Tiyatro Katılımı2006 (Yeni nesil ekip)
Öne Çıkan Programı2008-2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (Çeşitli tiplemelerle tanındı)

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

  • Emir Can İğrek
    Ogün Alibaş
    Utku Ünsal
    Sinem Özenç Ünsal
    Elif Büşra Pekin
    Ahsen Eroğlu
    Burak Deniz
    Mert DEMİR
    Emre (FEL) Öztürk
    Ender Eroğlu
    Enes Güler
