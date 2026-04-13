Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında Emir Can İğrek, Hafsanur Sancaktutan, Mert Demir ve Norm Ender adıyla bilinen Ender Eroğlu, Ahsen Eroğlu dahil 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender'in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre; Adli tıptaki işlemlerin ardından Emir Can İğrek, Ogün Alibaş, Elif Büşra Pekin, Burak Deniz ve Enes Güler, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı serbest bırakıldı, 5'i hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Mert Demir, Büşra Pekin ve Norm Ender'in uyuşturucu testi negatif çıktı.
Gözaltına alınan Büşra Pekin ifadesinde “Bahse konu yasaklı maddeleri hayatımın hiçbir döneminde tüketmedim. Bu sebeple ne bir kimseyle irtibat kurdum ne bir kimseyi aracı kıldım ne de kimseye bu amaç için para transferi yaptım” dedi.
30 Haziran 1982 doğumlu Büşra Pekin, elektrik mühendisi olan babasının işi gereği yerleştiği Suudi Arabistan'da doğdu. Annesi Ankaralı, babası ise Selanik göçmeni İstanbullu olan Büşra Pekin, İzmir'de büyümüştür. 2002 yılında En Son Babalar Duyar dizisine konuk olması ile kamera önü oyunculuğa ilk adımını atmıştır. 2005 yılında BKM Mutfak oyuncularına katılmıştır. 2006 yılında yeni nesil Bir Demet Tiyatro ekibinde de yer almıştır. Birçok dizi projesinde yer aldıktan sonra 2008-2010 yılları arasında Çok Güzel Hareketler Bunlar programında yer almıştır ve çeşitli tiplemelerle adından söz ettirmiştir.
|Bilgi
|Detay
|Adı Soyadı
|Büşra Pekin
|Doğum Tarihi
|30 Haziran 1982
|Doğum Yeri
|Suudi Arabistan
|Ailesi (Anne)
|Ankaralı
|Ailesi (Baba)
|Selanik göçmeni İstanbullu, elektrik mühendisi
|Büyüdüğü Yer
|İzmir
|Oyunculuğa İlk Adımı
|2002 - En Son Babalar Duyar dizisine konuk olarak
|BKM Mutfak Katılımı
|2005
|Bir Demet Tiyatro Katılımı
|2006 (Yeni nesil ekip)
|Öne Çıkan Programı
|2008-2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (Çeşitli tiplemelerle tanındı)