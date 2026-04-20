Onur Arduç’tan kardeşi Barış Arduç’a anlamlı ziyaret! İlk kez sosyal medya hesabından paylaştı

Barış Arduç’un ağabeyi Onur Arduç, kardeşine anlamlı ziyarette bulundu. Geçtiğimiz hafta İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen Jiu-Jitsu şampiyonasına katılan Barış Arduç, altın madalya kazanarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aşkı Hatırla, Rüzgara Bırak ve Aşk ve Gözyaşı gibi projelerle son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken Barış Arduç, spor alanında sergilediği başarıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Ünlü oyuncu, Jiu-Jitsu şampiyonasındaki önemli başarısıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Başarılı oyunculuk kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken Barış Arduç’u ağabeyi Onur Arduç evinde ziyaret etti. Barış Arduç, ağabeyi Onur Arduç’la olan fotoğrafını ilk kez sosyal medyada paylaştı. İşte Barış Arduç ve Onur Arduç’un kardeş pozu…

ONUR ARDUÇ’TAN KARDEŞİ BARIŞ ARDUÇ’A ANLAMLI ZİYARET!

Barış Arduç’un ağabeyi Onur Arduç, kardeşini evinde ziyaret etti. Daha çok oyunculuk alanındaki başarılı performansı ve yakışıklı kişiliğiyle adından söz ettiren Barış Arduç, bu kez aile bağlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı ve aile yaşantısıyla adından sık sık söz ettiren Barış Arduç’u ağabeyi Onur Arduç evinde ziyarette bulundu.

Son olarak ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Aşk ve Gözyaşı dizisinde boy gösteren Barış Arduç, Aşkı Hatırla ve Rüzgara Bırak filmlerindeki başarılı performansıyla adından söz ettirmişti. Özel hayatını daha çok gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, ağabeyi Onur Arduç ile gündeme bomba gibi oturdu.

Barış Arduç, İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen Milan International Open 2026 – IBJJF Jiu-Jitsu Championship’a katılmıştı. Televizyon dünyasının büyük bir ilgiyle takip edilen oyuncuları arasında yer alan Arduç, 85 kilo hafif ağır siklet kategorisinde yarışmıştı. Minderde sergilediği üstün performansla rakiplerini tek tek eleyen ünlü oyuncu, altın madalya kazanarak turnuvaya damga vurmuştu.

Spor alanındaki üstün yeteneğiyle de adından söz ettiren Barış Arduç’a ağabeyi Onur Arduç, tebrik ziyaretinde bulundu. Özellikle altın madalyasıyla verdiği poz kısa sürede sosyal medyada yayılan ünlü oyuncuya bir tebrik de ağabeyi Onur Arduç'tan geldi.

BARIŞ ARDUÇ AĞABEYİ ONUR ARDUÇ İLE OBJEKTİFLERE POZ VERDİ!

Başarılı oyunculuk kariyeriyle dikkatleri üzerine çeken Barış Arduç, ağabeyi Onur Arduç ile objektiflere poz verdi. Onur Arduç adında bir ağabeyi ve Mert Arduç adında kardeşi olan Barış Arduç, şimdilerde kardeşleriyle magazin gündeminde yerini aldı. Son zamanlarda gündemden bir an olsun düşmeyen ünlü oyuncu, Milan International Open-IBJJF Jiu-Jitsu Championship'teki önemli başarısıyla dikkat çekmişti.

Altın madalya kazanan Barış Arduç’u ağabeyi Onur Arduç, evine giderek tebrik etti. Kardeşine ev ziyaretinde bulunan Onur Arduç, ünlü oyuncu ile kameralar karşısında poz verdi. Onur Arduç, ağabey-kardeş pozunu sosyal medya hesabından "Şampiyona ev ziyareti" notuyla paylaştı. Ağabey-kardeşin o karesi sosyal medyada ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.