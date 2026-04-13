Barış Arduç, İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen Jiu-Jitsu şampiyonasına katıldı. Son zamanlarda yer aldığı başarılı projelerle adından söz ettiren ünlü oyuncu, kariyerinin dışında bambaşka bir başarıya imza attı. Aşkı Hatırla, Rüzgara Bırak ve Aşk ve Gözyaşı gibi projelerle son zamanlarda dikkatleri üzerine çeken Barış Arduç, İtalya’da altın madalya kazandı. Başarılı oyunculuk kariyeri ve yakışıklılığıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bu kez spor alanında sergilediği başarıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Barış Arduç, Jiu-Jitsu şampiyonasındaki önemli başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. İşte ünlü oyuncu Barış Arduç’un Jiu-Jitsu şampiyonasındaki başarısı…

HABERİN ÖZETİ Barış Arduç Jiu-Jitsu şampiyonasına katıldı! Ünlü oyuncu İtalya’da altın madalya kazandı Ünlü oyuncu Barış Arduç, İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Jiu-Jitsu şampiyonasında altın madalya kazandı. Barış Arduç, Milan International Open 2026 – IBJJF Jiu-Jitsu Championship'a katıldı. Arduç, 85 kilo hafif ağır siklet kategorisinde yarıştı. Ünlü oyuncu, minderdeki üstün performansıyla rakiplerini eleyerek altın madalyayı boynuna taktı. Arduç, başarısını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Başarılı oyunculuk kariyeri ve yakışıklılığıyla sık sık gündemde yerini alan Barış Arduç, bu kez spor kariyerindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. Son olarak ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Aşk ve Gözyaşı dizisinde boy gösteren Arduç, Aşkı Hatırla ve Rüzgara Bırak filmlerindeki başarılı performansıyla adından söz ettirmişti.

Oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı ve aile yaşantısıyla adından sık sık söz ettiren Barış Arduç, İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen Milan International Open 2026 – IBJJF Jiu-Jitsu Championship’a katıldı. Daha çok oyunculuk kariyerindeki başarısıyla anılan Arduç, spor alanındaki üstün yeteneğiyle de adından söz ettirdi.

Kariyerinin dışına çıkarak bambaşka bir başarıya imza atan Barış Arduç, minderde sergilediği üstün performansla rakiplerini tek tek eledi. Fit görünümü ve sportif kişiliğiyle de tanınan ünlü oyuncu, podyumun en üst basamağına çıkarak altın madalyayı boynuna takmaya hak kazandı.

Ünlü oyuncu Barış Arduç, İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen Milan International Open 2026 – IBJJF Jiu-Jitsu Championship’ta önemli bir başarıya imza attı. Türk dizi sektörünün büyük bir ilgiyle takip edilen oyuncuları arasında yer alan Arduç, 85 kilo hafif ağır siklet kategorisinde yarıştı.

Minderde sergilediği üstün performansla rakiplerini tek tek eleyen Barış Arduç, 85 kilo hafif ağır siklet kategorisinde altın madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu. Uluslararası arenada güçlü rakiplerle mücadele eden ünlü oyuncu, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Başarısını takipçileri ve sevenleriyle de paylaşmayı ihmal etmeyen Barış Arduç, altın madalyasıyla poz verdi. Başarısındaki sevinç gözlerinden okunan ünlü oyuncu, altın madalyasıyla poz verdiği anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.