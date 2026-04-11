Magazin
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Hastaneden kritik açıklama

Enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 74 yaşındaki İbrahim Tatlıses ameliyat oldu. Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden resmi açıklama geldi. Bir süre daha yoğun bakımda tutulacak olan sanatçının önümüzdeki hafta taburcu edileceğini açıkladı.

GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 14:57
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 15:03

İstanbul'daki evinde 7 Nisan'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 74 yaşındaki sevenlerini endişelendirdi. Safra kesesi kaynaklı bakteriyel bir enfeksiyon olan kolesistit (safra kesesi iltihabı) tanısı konulan Tatlıses tedbiren yoğun bakıma alınmıştı. Burada antibiyotik tedavisi başlanan Tatlıses'in bugün safra kesesi ameliyatı olduğu açıklandı.

İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Hastaneden kritik açıklama

Safra kesesi iltihabı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan İbrahim Tatlıses'in safra kesesi ameliyatı olduğu açıklandı.
74 yaşındaki İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Kolesistit (safra kesesi iltihabı) tanısı konulan Tatlıses, tedbiren yoğun bakıma alınmıştı.
Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, enfeksiyon kaynağının safra kesesi iltihabı olduğunu belirtti.
Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca, ameliyatın iyi geçtiğini ancak komplike bir ameliyat olduğu için yoğun bakımda takip edileceğini söyledi.
Tatlıses'in önümüzdeki hafta her şey yolunda giderse taburcu edilmesi planlanıyor.
İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Hastaneden kritik açıklama

İBRAHİM TATLISES'İN SON SAĞLIK DURUMU NE?

Ameliyat hakkında bilgi veren Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, "7 Nisan Salı günü yüksek ateş ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle acil servisimize başvuran hastamız İbrahim Tatlıses'in tedavisi, servisimizde devam etmekteydi. Enfeksiyon kaynağı olarak safra kesesi iltihabı tanısı konulmuştu. Tedavi süreci içerisinde iyiye gidiş gözlenildi ve Profesör Doktor Bilgi Baca ve cerrahi ekibi tarafından ameliyat edilmeye karar verildi" dedi.

İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Hastaneden kritik açıklama

İBRAHİM TATLISES BİR SÜRE DAHA YOĞUN BAKIMDA KALACAK

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca ise, bu sabah gerçekleştirdikleri ameliyata ilişkin şöyle konuştu:

"İbrahim Bey geldiği zaman çok şiddetli bir enfeksiyonu vardı. Bunun safra kesesi kaynaklı olduğu tanısını koyduktan sonra tabii kullandığı birtakım kan sulandırıcı ilaçlar da olduğu için bir süre antibiyotikle tedavi edip, bu enfeksiyonun da biraz düzelmesini bekledik. Hastamızı bu sabah 9 gibi ameliyata aldık. Tabii ki komplike bir safra kesesiydi, ciddi bir enfeksiyonu vardı. O nedenle yoğun bakım şartlarında takip ediyorduk. Ameliyatta her şey çok iyi geçti, herhangi bir komplikasyon görmedik. Ama tabii ki bu basit bir safra kesesi ameliyatı değil, komplike bir ameliyat olduğu için yoğun bakımda takip edilecek. Önümüzdeki hafta da her şey yolunda giderse taburcu etmeyi planlıyoruz."

İbrahim Tatlıses ameliyattan çıktı! Hastaneden kritik açıklama
