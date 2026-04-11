İbrahim Tatlıses’in son hali ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 12:38
Safra kesesi hastalığı yüzünden hastanede yoğun bakımda tedavi gören İbrahim Tatlıses’in son hali ortaya çıktı. Oldukça bitkin görünen ünlü isim günlerdir merak ediliyordu. Hastaneden yeni hali paylaşılan Tatlıses kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

İbrahim Tatlıses, safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Hayranlarını ve sevenlerini korkutan ünlü isim geçtiğimiz günlerde doktoru tarafından yapılan açıklamalarla gündeme gelmişti. Tatlıses, son olarak hastanedeki haliyle dikkat çekti.

İBRAHİM TATLISES’İN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçının sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Son olarak Tatlıses’in hastanedeki son hali de sosyal medyada paylaşıldı.

 

İBRAHİM TATLISES’E NE OLMUŞTU?

Yurt dışı konser maratonunun ardından İstanbul’daki evine dönen İbrahim Tatlıses, evinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Başhekim Dr. Engin Çakmakçı, sanatçının sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, Tatlıses’in bilincinin açık olduğunu ve genel sağlık durumunun stabil olduğunu ifade etmişti.

AĞIR BİR VİRÜSE YAKALANDI

İbrahim Tatlıses'in hastaneye kaldırılmasının ardından, ağır bir virüs kaptığı ve enfeksiyon değerlerinin yüksek olduğu iddia edildi. Sağlık durumu hala ciddi olan ünlü sanatçıyı, ailesi ve yakın arkadaşları hastaneye gelerek yalnız bırakmadı.

SEVENLERİNDEN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJLARI YAĞDI

İbrahim Tatlıses’in hastaneye kaldırıldığının öğrenilmesinin ardından, sanatçının hayranları ve sanatçı dostları sosyal medyada "geçmiş olsun" mesajları göndererek destek oldular.

Sanatçının tedavi süreciyle ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecek.

AİLESİ TEK YÜREK OLDU

Tatlıses'in sağlık durumu her geçen gün iyileşirken, ailesi de bu zorlu süreçte bir araya geldi. Geçmişte aralarındaki sorunlarla gündeme gelen çocukları, babalarına destek olmak için hastaneye toplandılar. Ayşegül Yıldız ile evliliğinden olan kızı Elif Ada Tatlıses ise, babasıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak duygusal bir mesaj paylaştı: "Geçen hafta da, bugün de dileğim aynı: Babam… Birlikte nice yıllarımız olsun."

TEDAVİ OLUMLU İLERLİYOR

İbrahim Tatlıses'in yoğun bakımda süren tedavisi olumlu yönde ilerliyor. Başhekim Dr. Engin Çakmakçı, sanatçının sağlık durumunun stabil olduğunu ve tedaviye olumlu yanıt verdiğini açıkladı. Dr. Çakmakçı ayrıca, önümüzdeki hafta safra kesesi ameliyatının (kolesistektomi) yapılmasının planlandığını duyurdu.

