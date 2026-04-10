 | Banu İriç

AK Parti'den İbrahim Tatlıses'e ziyaret: 'Cumhurbaşkanımız yakından takip ediyor'

İbrahim Tatlıses'in yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle kaldırıldığı hastanede tedavisi sürüyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve partiden bazı isimler Tatlıses'e ziyarette bulundu. Tatlıses'in son durumu hakkında bilgi alan Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da durumu yakından takip ettiğini ifade etti.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.04.2026
saat ikonu 18:36
|
GÜNCELLEME:
10.04.2026
saat ikonu 18:57

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, sanatçı İbrahim Tatlıses'i, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

HABERİN ÖZETİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, hastanede tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti.
Yayman ve beraberindeki AK Parti MKYK üyeleri, Tatlıses'e acil şifalar diledi.
Tatlıses'in moralinin iyi olduğu ve Cumhurbaşkanı'nın durumu yakından takip ettiği belirtildi.
Tatlıses'in safra kesesi iltihabı nedeniyle tedavi gördüğü ve en kısa zamanda ameliyat planlandığı bilgisi paylaşıldı.
Yayman, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeleri Mehmet Ali Kurt ve Hilmi Türkmen ile birlikte yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle 7 Nisan'da başvurduğu Özel Acıbadem Altunizade Hastanesinde tedavi altına alınan Tatlıses'e ziyarette bulundu.

TATLISES'İN SON DURUMU NE?

Ziyaretin ardından açıklama yapan Yayman, ziyarette sanatçıya acil şifalar dilediklerini söyledi.

Tatlıses'in moralinin çok iyi olduğunu, ziyaret sırasında kendilerine türkü söylediğini belirten Yayman, "Cumhurbaşkanımız çok yakından takip ediyor ve ilgileniyor. Kendisine Cumhurbaşkanımızın da selamlarını, sevgilerini ilettik. Genel durumunu çok iyi gördüm, maşallah." ifadesini kullandı.

Hüseyin Yayman, Tatlıses'in geçireceği ameliyatı başarıyla atlatacağını düşündüğünü aktararak, "İbrahim Tatlıses güçlü bir insan. Çok büyük engelleri aşarak bu noktaya geldi. İnşallah bu sağlık meselesini de atlatacak ve eski günlerinde olduğu gibi Türkiye'nin neşesi, sesi, sevgisi olmaya devam edecek. Milletimizin de dua etmesini istiyorum. Çünkü İbrahim Tatlısesler kolay yetişmiyorlar. Dileriz ve dua ederiz ki inşallah en kısa zamanda tekrar sağlığına kavuşur, biz de kendisini sağlıklı günlerinde ziyaret ederiz." diye konuştu.

Özel Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı ise Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin şunları paylaştı:

"7 Nisan Salı günü öğle saatlerinde İbrahim Tatlıses'i yüksek ateş ve halsizlik nedeniyle kabul ettik. Tansiyon düşüklüğü vardı. Yapılan tetkiklerde bir enfeksiyon bulgusuyla yoğun bakım servisinde tedbiren tedaviye aldık. Şu anda safra kesesi iltihabı nedeniyle tedavisi sürüyor. En kısa zamanda da safra kesesi ameliyatı planlanıyor. Şu anda genel durumu iyi, bilinci açık. Ameliyat sonrası da her şey yolunda gidecek diye bekliyoruz."

Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses de ziyaret dolayısıyla Yayman ve beraberindekilere teşekkür etti.

