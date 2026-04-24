Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Ebrar Oral

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak zor durumda! Dilan Çıtak, hayatını etkileyen hastalığını ilk kez açıkladı!

Geçtiğimiz haftalarda yoğun bakımlık olarak fenalaşan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, katıldığı programda ilk kez hastalığını açıkladı. Ciddi derecede Obsesif Kompulsif Bozukluğunun olduğunu söyleyen Dilan Çıtak, bunun için gündelik hayatında yoğun bir mücadele gösterdiğini ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.04.2026
saat ikonu 19:21
|
GÜNCELLEME:
24.04.2026
saat ikonu 19:21

gündeminde baba-kız ilişkileriyle gündemde olan 'in kızı , katıldığı bir programda yaşam kalitesini etkileyen hastalığından ilk kez bahsetti. Hayatını ciddi derecede etkileyen bir rahatsızlığının olduğunu program sırasında aktaran Dilan Çıtak, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) rahatsızlığı nedeniyle gündelik yaşamında zorlandığını ifade etti.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, katıldığı bir programda yaşam kalitesini etkileyen Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) rahatsızlığından ve babasıyla yaşadığı sorunların kariyerine etkisinden bahsetti.
Dilan Çıtak, ciddi OKB hastası olduğunu ve tedavi gördüğünü belirtti.
Hastalığı nedeniyle gündelik yaşamında zorlandığını, evini günde 10 defa süpürdüğünü ve misafir istemediğini ifade etti.
Babası İbrahim Tatlıses ile ilgili gündemin kariyerine engel olduğunu, marka anlaşmalarının iptal olduğunu ve menajerlerin kendisiyle çalışmak istemediğini söyledi.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

BABASI İBRAHİM TATLISES İLE ARALARI LİMONİ OLAN DİLAN ÇITAK HASTALIĞINI AÇIKLADI

Magazin dünyasında çoğu kez babası Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla adından bahsettiren Dilan Çıtak, konuk olarak katıldığı bir programda; Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ile mücadele içerisinde olduğundan bahsetti.

Sunucusunu Armağan Çağlayan’ın yaptığı programda hastalığından ötürü gündelik hayatında yaşadığı zorlukları dile getiren Dilan Çıtak,

“Ciddi OKB hastasıyım. Obsesiflik derecesinde titizim. Tedavi görüyorum. Kedilerim kumu eşeleyince uykumdan uyanıp evi süpürüyorum. Belki günde 10 defa evi süpürüyorum” dedi.

EVİNE MİSAFİR İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEYEN ÇITAK PROGRAMDA DERT YANDI

Obsesif Kompulsif Bozukluk rahatsızlığını yaşaması sebebiyle rutin işlerinin bile etkilendiğini hatta evine misafir gelmesini istemediğini söyleyen Dilan Çıtak,

“Hayat benim için çok zor. Dışarıdan misafir gelsin istemiyorum. Misafir çorabını çıkarıp gezemez, iz yapıyor. Evimde anksiyeteler oluyor” ifadelerinde bulundu.

DİLAN ÇITAK, TATLISES SOYADININ KARİYERİNE ENGEL OLDUĞUNU AÇIKLADI

Program sırasında kariyerine dair yaşadığı sıkıntıları da dillendiren Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile ilgili gündemin kendisini olumsuz anlamda etkilediğini ifade etti.

Çıtak, “Bazı marka anlaşmalarım onun beyanlarından sonra iptal oldu. Menajerler benimle çalışmak istemiyor. Haksızlığa uğramayı sevmiyorum, adil davranılmıyor. Hakkımda yapılan ithamlar hoş değil” diyerek yaşanan durumlardan dolayı memnuniyetsizliğini belirtti.

ETİKETLER
#Magazin
#ibrahim tatlıses
#Dilan Çıtak
#Obsesif Kompulsif Bozukluk
#Ok.bİr.kont
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmesin, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.