Magazin gündeminde baba-kız ilişkileriyle gündemde olan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, katıldığı bir programda yaşam kalitesini etkileyen hastalığından ilk kez bahsetti. Hayatını ciddi derecede etkileyen bir rahatsızlığının olduğunu program sırasında aktaran Dilan Çıtak, Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) rahatsızlığı nedeniyle gündelik yaşamında zorlandığını ifade etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak zor durumda! Dilan Çıtak, hayatını etkileyen hastalığını ilk kez açıkladı! İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, katıldığı bir programda yaşam kalitesini etkileyen Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) rahatsızlığından ve babasıyla yaşadığı sorunların kariyerine etkisinden bahsetti. Dilan Çıtak, ciddi OKB hastası olduğunu ve tedavi gördüğünü belirtti. Hastalığı nedeniyle gündelik yaşamında zorlandığını, evini günde 10 defa süpürdüğünü ve misafir istemediğini ifade etti. Babası İbrahim Tatlıses ile ilgili gündemin kariyerine engel olduğunu, marka anlaşmalarının iptal olduğunu ve menajerlerin kendisiyle çalışmak istemediğini söyledi.

BABASI İBRAHİM TATLISES İLE ARALARI LİMONİ OLAN DİLAN ÇITAK HASTALIĞINI AÇIKLADI

Magazin dünyasında çoğu kez babası Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla adından bahsettiren Dilan Çıtak, konuk olarak katıldığı bir programda; Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ile mücadele içerisinde olduğundan bahsetti.

Sunucusunu Armağan Çağlayan’ın yaptığı programda hastalığından ötürü gündelik hayatında yaşadığı zorlukları dile getiren Dilan Çıtak,

“Ciddi OKB hastasıyım. Obsesiflik derecesinde titizim. Tedavi görüyorum. Kedilerim kumu eşeleyince uykumdan uyanıp evi süpürüyorum. Belki günde 10 defa evi süpürüyorum” dedi.

EVİNE MİSAFİR İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEYEN ÇITAK PROGRAMDA DERT YANDI

Obsesif Kompulsif Bozukluk rahatsızlığını yaşaması sebebiyle rutin işlerinin bile etkilendiğini hatta evine misafir gelmesini istemediğini söyleyen Dilan Çıtak,

“Hayat benim için çok zor. Dışarıdan misafir gelsin istemiyorum. Misafir çorabını çıkarıp gezemez, iz yapıyor. Evimde anksiyeteler oluyor” ifadelerinde bulundu.

DİLAN ÇITAK, TATLISES SOYADININ KARİYERİNE ENGEL OLDUĞUNU AÇIKLADI

Program sırasında kariyerine dair yaşadığı sıkıntıları da dillendiren Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses ile ilgili gündemin kendisini olumsuz anlamda etkilediğini ifade etti.

Çıtak, “Bazı marka anlaşmalarım onun beyanlarından sonra iptal oldu. Menajerler benimle çalışmak istemiyor. Haksızlığa uğramayı sevmiyorum, adil davranılmıyor. Hakkımda yapılan ithamlar hoş değil” diyerek yaşanan durumlardan dolayı memnuniyetsizliğini belirtti.