Roman müziğinin sevilen isimlerinden Kobra Murat, bu kez sahne performanslarıyla değil ailesiyle gündeme geldi. Sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü sanatçı, kızı Sergül ile birlikte çektiği videoyu takipçileriyle paylaşınca kısa sürede büyük ilgi gördü.

HABERİN ÖZETİ Kobra Murat kızı Sergül'ü paylaştı! Sosyal medyada baba kız ilişkisine mesaj yağdı Roman müziğinin sevilen ismi Kobra Murat, kızı Sergül ile sosyal medyada paylaştığı bir videoyla gündeme geldi. Kobra Murat, kızı Sergül'ü 'Evimdeki en başarılı insan' olarak tanımladı. Sergül'ün hem üniversite okuduğu, hem güzellik merkezinde staj gördüğü hem de ehliyet aldığı belirtildi. Kobra Murat, kızı için 'O benim gülüm, bülbülüm, nefesim, aşkım, o benim gururum. Hayalleri gerçek olsun' dedi. Sergül ise babasının elini öperek, 'Bunları yapmamın arkasında sen varsın sen olmasan hiçbir şey yapamam' şeklinde konuştu. Sosyal medyada baba-kız ilişkisine övgü dolu yorumlar yapıldı.

Roman müziği denilince akla gelen ilk isimlerden olan 'Kobra Murat' lakaplı Murat Divandiler kızı Sergül ile gündeme geldi. Kızıyla birlikte video çekip paylaşan ünlü isim gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Kobra Murat kızı Sergül'ü öve öve bitiremedi. Kızı için 'Evimdeki en başarılı insan' diyen Kobra Murat kızından şöyle bahsetti; 'Hem üniversite okuyor, hem güzellik merkezinde staj görüyor aynı zamanda yine başarılı olduğunu kanıtladı bugün ehliyeti geldi.'

'O benim gülüm, bülbülüm, nefesim, aşkım, o benim gururum. Hayalleri gerçek olsun.' dedi.

Sergül ise 'Bunları yapmamın arkasında sen varsın sen olmasan hiçbir şey yapamam' diyerek babasının elini öptü. Baba kız arasındaki bu diyalog takdir topladı.

‘PIRLANTA GİBİ EVLAT YETİŞTİRMİŞSİNİZ’

Sosyal medyada; 'Başarıların daim olsun', 'Pırlanta gibi evlat yetiştirmişsiniz terbiyeli alçak gönüllü', 'Maşallah babayla kıza Allah nazarlardan saklasın', 'İçimiz ısındı' gibi yorumlar yapıldı.

KOBRA MURAT KİMDİR?

Roman müziğinin en dikkat çeken isimlerinden Kobra Murat, sahnedeki enerjisi ve renkli kişiliğiyle yıllardır adından söz ettiriyor. Gerçek adı Murat Divandiler olan ünlü sanatçı, gösterişli kostümleri, eğlenceli tavırları ve sosyal medyada paylaştığı samimi içeriklerle geniş bir kitleye hitap ediyor.

İstanbul’un Roman kültürünün yoğun olarak yaşandığı semtlerde büyüyen Kobra Murat, müzik yolculuğuna düğünlerde ve eğlence organizasyonlarında başladı. Zamanla Roman havası ve oyun havalarıyla büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, kendine özgü tarzıyla televizyon programlarının ve magazin dünyasının aranan isimlerinden biri haline geldi.

Müzik kariyerinin yanı sıra yardımsever kişiliğiyle de sık sık gündeme gelen Kobra Murat, aile hayatına verdiği önemle dikkat çekiyor. Çocukları ve torunlarıyla yaptığı paylaşımlar sosyal medyada yoğun ilgi görürken, altın detaylı kostümleri ve iddialı tarzıyla magazin dünyasının en renkli figürlerinden biri olmayı sürdürüyor.

