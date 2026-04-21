'Kobra Murat öldü' iddiası ortalığı karıştırdı! Altın düşkünlüğüyle bilinen Kobra Murat'tan rahatlatan açıklama

Kına gecesi müziklerinin vazgeçilmez isimlerinden olan şarkıcı Kobra Murat, kendine has sahne tarzı ve gösterişli yaşantısıyla magazin gündeminde isminden bahsettirmeye devam ediyor. Abartılı kutlamaları ve dolandırıcılık iddialarıyla magazin gündemine konu olan Kobra Murat, bu kez yaşanan isim benzerliğiyle gündeme bomba gibi düştü. Altına olan düşkünlüğü ve lüks yaşantısıyla herkesin dilinde olan Kobra Murat, geçtiğimiz aylarda kızı için gerçekleştirdiği söz merasimiyle herkesi şoka uğratmıştı. Altınların havada uçuştuğu abartılı törende çekilen görüntüler, magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu.

KOBRA MURAT İÇİN ÇIKAN 'ÖLDÜ' HABERLERİ SEVENLERİNİ KORKUTTU

53 yaşındaki şarkıcı Kobra Murat, kızına yaptığı söz töreniyle isminden uzun süre bahsettirirken; şimdi de isim benzerliğinden dolayı magazin gündemine damga vurdu.

Ölüm haberi alınan vatandaşın adı soyadının ünlü şarkıcının takma lakabıyla aynı olması ortalığı karıştırdı.

Ölen vatandaş için çıkan 'Kobra Murat öldü' haberleri, ünlü ismin hayranları arasında derin bir üzüntüye neden oldu.

ŞARKICI KOBRA MURAT'TAN 'ÖLDÜ' İDDİALARINA YÖNELİK AÇIKLAMA GELDİ!

'Öldü' yönünde çıkan haberlerden sonra şarkıcı Kobra Murat, hayranlarını rahatlatan bir açıklamada bulundu.

İsim benzerliğinden dolayı öldüğü zannedilen ünlü şarkıcı Kobra Murat, yaptığı açıklamada "Duyuru yanlış haber. Haberdeki abimizin de lakabı 'Kobra Murat' imiş. Manisa'da evinde ölü bulunmuş. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, kabri nurla dolsun. Peygamber efendimizin komşusu olsun inşallah.

Sizleri seviyorum. Arayan, soranlardan Allah razı olsun. Kobra Murat'tan sonsuz sevgiler, saygılar sunuyorum canlarım." ifadelerinde bulundu.