Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

'Kobra Murat öldü' iddiası ortalığı karıştırdı! Altın düşkünlüğüyle bilinen Kobra Murat'tan rahatlatan açıklama

Şahşahlı yaşantısı ve altına olan sevgisiyle bilinen roman şarkıcı Kobra Murat, isim benzerliği nedeniyle çıkan öldü haberleri üzerine açıklık getirerek hayranlarını rahatlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 21:07
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 21:07

Kına gecesi müziklerinin vazgeçilmez isimlerinden olan , kendine has sahne tarzı ve gösterişli yaşantısıyla gündeminde isminden bahsettirmeye devam ediyor. Abartılı kutlamaları ve dolandırıcılık iddialarıyla magazin gündemine konu olan Kobra Murat, bu kez yaşanan isim benzerliğiyle gündeme bomba gibi düştü. Altına olan düşkünlüğü ve lüks yaşantısıyla herkesin dilinde olan Kobra Murat, geçtiğimiz aylarda kızı için gerçekleştirdiği söz merasimiyle herkesi şoka uğratmıştı. Altınların havada uçuştuğu abartılı törende çekilen görüntüler, magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Kına gecesi müziklerinin tanınan isimlerinden Kobra Murat'ın, kendisiyle aynı takma isme sahip bir kişinin ölümü üzerine çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptığı haberleştirildi.
Şarkıcı Kobra Murat, kendine has sahne tarzı ve gösterişli yaşantısıyla magazin gündeminde yer alıyor.
Kobra Murat, geçtiğimiz aylarda kızı için gerçekleştirdiği söz merasimiyle gündeme gelmişti.
Kobra Murat'ın ölüm haberi çıktığına dair bir haber, isim benzerliği nedeniyle ortaya çıktı.
Ölüm haberi alınan kişinin de lakabının 'Kobra Murat' olduğu belirtildi.
Şarkıcı Kobra Murat, isim benzerliği nedeniyle çıkan 'öldü' haberlerine açıklık getirerek durumun yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

KOBRA MURAT İÇİN ÇIKAN 'ÖLDÜ' HABERLERİ SEVENLERİNİ KORKUTTU

53 yaşındaki şarkıcı Kobra Murat, kızına yaptığı söz töreniyle isminden uzun süre bahsettirirken; şimdi de isim benzerliğinden dolayı magazin gündemine damga vurdu.

alınan vatandaşın adı soyadının ünlü şarkıcının takma lakabıyla aynı olması ortalığı karıştırdı.

Ölen vatandaş için çıkan 'Kobra Murat öldü' haberleri, ünlü ismin hayranları arasında derin bir üzüntüye neden oldu.

ŞARKICI KOBRA MURAT'TAN 'ÖLDÜ' İDDİALARINA YÖNELİK AÇIKLAMA GELDİ!

'Öldü' yönünde çıkan haberlerden sonra şarkıcı Kobra Murat, hayranlarını rahatlatan bir açıklamada bulundu.

İsim benzerliğinden dolayı öldüğü zannedilen ünlü şarkıcı Kobra Murat, yaptığı açıklamada "Duyuru yanlış haber. Haberdeki abimizin de lakabı 'Kobra Murat' imiş. Manisa'da evinde ölü bulunmuş. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, kabri nurla dolsun. Peygamber efendimizin komşusu olsun inşallah.

Sizleri seviyorum. Arayan, soranlardan Allah razı olsun. Kobra Murat'tan sonsuz sevgiler, saygılar sunuyorum canlarım." ifadelerinde bulundu.

ETİKETLER
#Magazin
#şarkıcı
#kobra murat
#Ölüm Haberi
#İsim Benzerliği
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.