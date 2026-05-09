Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Tek hedef derbi galibiyeti: İşte dev maçın muhtemel 11'leri...

Ziraat Türkiye Kupası’na veda etmenin şokunu yaşayan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ezeli rakibi Trabzonspor'u ağırlıyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak dev derbi, sadece bir prestij mücadelesi değil, aynı zamanda Sergen Yalçın’ın siyah-beyazlılardaki geleceği için bir kırılma noktası niteliğinde.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Tek hedef derbi galibiyeti: İşte dev maçın muhtemel 11'leri...
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 12:24

, çalkantılı bir haftanın ardından bugün taraftarının huzuruna çıkıyor. Ligi dördüncü sırada bitirmesi kesinleşen Kara Kartal, Konyaspor karşısında alınan kupa vedasının yaralarını galibiyetiyle sarmayı hedefliyor. Ancak Dolmabahçe'de hava sadece için değil, ve teknik kadro için de oldukça sıcak.

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Tek hedef derbi galibiyeti: İşte dev maçın muhtemel 11'leri...

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş, kupadan elenmenin ardından Trabzonspor karşısında sezonun son iç saha maçında galibiyet alarak yaralarını sarmayı hedefliyor, ancak hem teknik direktör Sergen Yalçın hem de yönetim açısından kritik bir dönemden geçiyor.
Beşiktaş, ligi dördüncü sırada bitirmesi kesinleşti.
Konyaspor karşısında alınan kupa vedasının ardından Trabzonspor galibiyeti hedefleniyor.
Kupadan elenilmesiyle istifası gündeme gelen Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görevine devam kararı almasına rağmen, taraftarın tepkisi ve kulislerdeki hoca arayışları sıcaklığını koruyor.
Beşiktaş, Trabzonspor ile oynadığı son 5 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi (3 galibiyet, 2 beraberlik).
Beşiktaş, 5 sezondur evindeki son iç saha maçlarını kazanamama şanssızlığına sahip.
Beşiktaş'ta Milot Rashica ve Kartal Kayra Yılmaz sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak; Salih Uçan ve Emmanuel Agbadou ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Tek hedef derbi galibiyeti: İşte dev maçın muhtemel 11'leri...

SERGEN YALÇIN: VEDA MI, TESELLİ Mİ?

Kupadan elenilmesiyle birlikte istifası gündeme gelen ancak görevine devam kararı alan , bu akşam sezonun son iç saha maçında kulübede olacak. Taraftarın göstereceği tepki, Yalçın’ın "cebinde taşıdığı" istifa mektubunun işleme konulup konulmayacağını belirleyecek. Öte yandan, kulübün kadro planlamacısı Eduard Graf’ın İstanbul’a gelerek Başkan Serdal Adalı ile yeni hoca adayları üzerine bir toplantı yapması, kulislerdeki hareketliliği artırmış durumda.

Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Tek hedef derbi galibiyeti: İşte dev maçın muhtemel 11'leri...

İSTATİSTİKLER BEŞİKTAŞ’TAN YANA

Siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisine karşı son dönemde kurduğu üstünlükle dikkat çekiyor.

Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Tek hedef derbi galibiyeti: İşte dev maçın muhtemel 11'leri...

YENİLMEZLİK SERİSİ

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynadığı son 5 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi (3G, 2B). İki devin randevusunda bugüne kadar Beşiktaş 198, Trabzonspor ise 163 kez fileleri sarstı. Genel toplamda Beşiktaş'ın 57-48’lik bir üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Tek hedef derbi galibiyeti: İşte dev maçın muhtemel 11'leri...

Ancak bir istatistik var ki, Beşiktaş’ın belini büküyor: Siyah-beyazlılar tam 5 sezondur evindeki son iç saha maçlarını kazanamıyor. Bu şanssızlığı kırmak için sahaya çıkacak olan Kartal’da, Ersin Destanoğlu kalesindeki başarılı performansıyla (son iki maçta gol yemedi) takımın en büyük güvencesi.

EKSİKLER VE CEZA SINIRINDAKİLER

Derbi öncesi Beşiktaş’ta Milot Rashica ve Kartal Kayra Yılmaz sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Ayrıca Salih Uçan ve Emmanuel Agbadou, bu akşam sarı kart görmeleri halinde ligin son haftasındaki Rizespor deplasmanında takımı yalnız bırakacak.

SAHADAKİ MUHTEMEL SATRANÇ

Teknik direktörlerin sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'ler ise şu şekilde:

BEŞİKTAŞ: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh.

Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Tek hedef derbi galibiyeti: İşte dev maçın muhtemel 11'leri...

TRABZONSPOR: Onana, Ozan, Salih, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.

Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Tek hedef derbi galibiyeti: İşte dev maçın muhtemel 11'leri...
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Seçim öncesi Fenerbahçe'ye büyük şok! UEFA kapıda, kasa boş: Dev ceza geliyor
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den Leao bombası
ETİKETLER
#futbol
#Beşiktaş
#trabzonspor
#Yönetim
#sergen yalçın
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.