Beşiktaş, çalkantılı bir haftanın ardından bugün taraftarının huzuruna çıkıyor. Ligi dördüncü sırada bitirmesi kesinleşen Kara Kartal, Konyaspor karşısında alınan kupa vedasının yaralarını Trabzonspor galibiyetiyle sarmayı hedefliyor. Ancak Dolmabahçe'de hava sadece futbol için değil, yönetim ve teknik kadro için de oldukça sıcak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Tek hedef derbi galibiyeti: İşte dev maçın muhtemel 11'leri... Beşiktaş, kupadan elenmenin ardından Trabzonspor karşısında sezonun son iç saha maçında galibiyet alarak yaralarını sarmayı hedefliyor, ancak hem teknik direktör Sergen Yalçın hem de yönetim açısından kritik bir dönemden geçiyor. Beşiktaş, ligi dördüncü sırada bitirmesi kesinleşti. Konyaspor karşısında alınan kupa vedasının ardından Trabzonspor galibiyeti hedefleniyor. Kupadan elenilmesiyle istifası gündeme gelen Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın görevine devam kararı almasına rağmen, taraftarın tepkisi ve kulislerdeki hoca arayışları sıcaklığını koruyor. Beşiktaş, Trabzonspor ile oynadığı son 5 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi (3 galibiyet, 2 beraberlik). Beşiktaş, 5 sezondur evindeki son iç saha maçlarını kazanamama şanssızlığına sahip. Beşiktaş'ta Milot Rashica ve Kartal Kayra Yılmaz sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak; Salih Uçan ve Emmanuel Agbadou ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

SERGEN YALÇIN: VEDA MI, TESELLİ Mİ?

Kupadan elenilmesiyle birlikte istifası gündeme gelen ancak görevine devam kararı alan Sergen Yalçın, bu akşam sezonun son iç saha maçında kulübede olacak. Taraftarın göstereceği tepki, Yalçın’ın "cebinde taşıdığı" istifa mektubunun işleme konulup konulmayacağını belirleyecek. Öte yandan, kulübün kadro planlamacısı Eduard Graf’ın İstanbul’a gelerek Başkan Serdal Adalı ile yeni hoca adayları üzerine bir toplantı yapması, kulislerdeki hareketliliği artırmış durumda.

İSTATİSTİKLER BEŞİKTAŞ’TAN YANA

Siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisine karşı son dönemde kurduğu üstünlükle dikkat çekiyor.

YENİLMEZLİK SERİSİ

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynadığı son 5 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi (3G, 2B). İki devin randevusunda bugüne kadar Beşiktaş 198, Trabzonspor ise 163 kez fileleri sarstı. Genel toplamda Beşiktaş'ın 57-48’lik bir üstünlüğü bulunuyor.

Ancak bir istatistik var ki, Beşiktaş’ın belini büküyor: Siyah-beyazlılar tam 5 sezondur evindeki son iç saha maçlarını kazanamıyor. Bu şanssızlığı kırmak için sahaya çıkacak olan Kartal’da, Ersin Destanoğlu kalesindeki başarılı performansıyla (son iki maçta gol yemedi) takımın en büyük güvencesi.

EKSİKLER VE CEZA SINIRINDAKİLER

Derbi öncesi Beşiktaş’ta Milot Rashica ve Kartal Kayra Yılmaz sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Ayrıca Salih Uçan ve Emmanuel Agbadou, bu akşam sarı kart görmeleri halinde ligin son haftasındaki Rizespor deplasmanında takımı yalnız bırakacak.

SAHADAKİ MUHTEMEL SATRANÇ

Teknik direktörlerin sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'ler ise şu şekilde:

BEŞİKTAŞ: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh.

TRABZONSPOR: Onana, Ozan, Salih, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Nwakaeme, Onuachu.