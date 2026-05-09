Akasya Durağı’nın Çaycı Ali Kemal’i Ateş Fatih Uçan’dan yıllar sonra gelen itiraf! Sosyal medyayı ikiye böldü

Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımlarından Akasya Durağında “Çaycı Ali Kemal” karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Ateş Fatih Uçan, yıllar sonra yaptığı açıklamalarla yeniden magazin gündeminin merkezine yerleşti. Son dönemde verdiği röportajlarda eski set ortamına ve rol arkadaşlarına yönelik çarpıcı ifadeler kullanan oyuncu, bu kez “Tatlı Röportajlar” programındaki sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

ATEŞ FATİH UÇAN’DAN YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Yayınlandığı dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinde oynadığı Ali Kemal karakteriyle tanınan Ateş Fatih Uçan, kendisine yöneltilen “Bir daha asla aynı projede yer almam dediğiniz biri var mı?” sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, ilk olarak “Malum kişi” diyerek uzun süredir polemik yaşadığı iddia edilen Melek Baykal’a gönderme yaptı. Ardından dizide birlikte rol aldığı Balamir Emren’in ismini açıkça söylemesi magazin gündeminde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

“DİĞERLERİ ZATEN ÖLDÜ”

Röportaj sırasında kullandığı “Diğerleri zaten öldü” ifadesi ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İzleyicilerin bir kısmı bu sözleri “saygısız” bulurken, bazı kullanıcılar ise oyuncunun sivri çıkışlarıyla yeniden dikkat çekmeye çalıştığını öne sürdü. Özellikle X platformunda yapılan yorumlarda açıklamalar için “gereksiz sert”, “şaşırtıcı” ve “eski defterleri açıyor” gibi değerlendirmeler yapıldı. Dizinin yıllar sonra hâlâ geniş bir hayran kitlesine sahip olması nedeniyle açıklamalar kısa sürede binlerce paylaşım aldı.

AKASYA DURAĞI HALA KONUŞULUYOR

2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı, tekrar bölümleriyle bugün bile sosyal medyada sık sık gündeme gelen yapımlar arasında yer alıyor. Özellikle Sinan, Gülbin, Osman Ağa ve Ali Kemal gibi karakterler internet kültürünün unutulmaz figürleri arasında gösteriliyor.

Dizinin oyuncuları zaman zaman yıllar sonra yaptıkları açıklamalarla gündeme gelirken, Ateş Fatih Uçan’ın son dönemde verdiği röportajlar eski set arkadaşlarıyla yaşadığı gerilimleri yeniden gündeme taşıdı.

SOSYAL MEDYADA İKİYE BÖLÜNDÜLER

Oyuncunun açıklamalarının ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kesim, “set arkasında yaşananları anlatmasının doğal olduğunu” savunurken, diğer kesim ise yıllar önce sona ermiş bir projeyle ilgili sert ifadelerin doğru olmadığını dile getirdi.

Özellikle Melek Baykal hakkında yaptığı ima dolu açıklamalar magazin kulislerinde dikkat çekerken, gözler şimdi dizinin diğer oyuncularından gelecek olası açıklamalara çevrildi.

