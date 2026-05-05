Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Akasya Durağı’nın minik yıldızları yıllar sonra ortaya çıktı! Osman Ağa’nın ikiz kızları Sudenaz ile Busenaz değişimiyle şaşırttı

Yayınlandığı döneme damga vuran ve büyük bir ilgiyle takip edilen Akasya Durağı’nın minik yıldızları yıllar sonra ortaya çıktı. Fenomen dizide Osman Ağa ve Safiye'nin ikiz kızları Sudenaz ile Busenaz yıllar içindeki değişimleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Diziye çocuk halleriyle damga vuran ikizlerin şimdiki hali şaşırttı. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Akasya Durağı’nın minik yıldızları yıllar sonra ortaya çıktı! Osman Ağa’nın ikiz kızları Sudenaz ile Busenaz değişimiyle şaşırttı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 10:36

Bir dönemin büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizilerinden ’nın minik yıldızları yıllar sonra ortaya çıktı. Osman Ağa’nın ve Safiye'nin ikiz kızları Sudenaz ile Busenaz aradan geçen yılların ardından koca kız oldu. Fenomen dizide çocuk halleriyle ekranlarda yerini alan ikizlerin son hali görenleri şaşkına çevirdi. Akasya Durağı dizisinin çocuk oyuncuları Sudenaz ile Busenaz ikizler yıllar içindeki değişimleriyle herkesi şaşırttı. Osman Ağa’nın ikiz kızları olarak hafızalara kazınan Sudenaz ile Busenaz değişimleriyle sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

HABERİN ÖZETİ

Akasya Durağı’nın minik yıldızları yıllar sonra ortaya çıktı! Osman Ağa’nın ikiz kızları Sudenaz ile Busenaz değişimiyle şaşırttı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Bir dönemin fenomen dizisi Akasya Durağı'nda Osman Ağa ve Safiye'nin ikiz kızları Sudenaz ile Busenaz karakterlerini canlandıran ikiz oyuncular yıllar sonra ortaya çıktı ve değişimleriyle şaşırttı.
Fenomen dizi Akasya Durağı 2008-2012 yılları arasında yayınlanmıştır.
Osman Ağa ve Safiye karakterlerinin ikiz kızları Sudenaz ile Busenaz'ı gerçek hayatta da ikiz olan Mina Bulutsuz ve Dila Bulutsuz canlandırmıştır.
İkiz oyuncular, fotoğrafçı Murad Salahlı ile bir araya gelerek diziye dair anılarını ve çocukluklarına dair açıklamalarda bulunmuştur.
Mina Bulutsuz ve Dila Bulutsuz, rahmetli Zeki Alasya'nın kendilerine babalık yaptığını belirtmiştir.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

AKASYA DURAĞI’NIN MİNİK YILDIZLARI YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI!

Yayınlandığı döneme damga vuran ve büyük bir ilgiyle takip edilen Akasya Durağı dizisinin minik yıldızları yıllar sonra ortaya çıktı. Geçmişte Erler Film imzasıyla izleyici karşısına çıkan fenomen dizi 2008-2012 yılları arasında ekranlara gelmişti. Günümüzde de hala yoğun bir izleyici kitlesine sahip olan Akasya Durağı dizisinde Osman Ağa ve Safiye karakterlerinin ikiz kızlarını oynayan çocuk oyuncuların son hali ortaya çıktı.

Akasya Durağı’nın minik yıldızları yıllar sonra ortaya çıktı! Osman Ağa’nın ikiz kızları Sudenaz ile Busenaz değişimiyle şaşırttı

Komedi ve aile türünde bir televizyon dizisi olarak izleyiciyle buluşan Akasya Durağı, 1995-2003 yılları arasında yayınlanan Çiçek Taksi dizisinin yenilenmiş uyarlaması olarak ekran macerasına başlamıştı. Toplamda 5 sezondan oluşan ve günümüzde büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam eden Aksaya Durağı’nın minik yıldızları yıllar sonra adından söz ettirdi.

Akasya Durağı’nın minik yıldızları yıllar sonra ortaya çıktı! Osman Ağa’nın ikiz kızları Sudenaz ile Busenaz değişimiyle şaşırttı

Osman Ağa’nın ve Safiye'nin ikiz kızları Sudenaz ile Busenaz aradan geçen yılların ardından koca kız oldu. Yıllar sonra ortaya çıkan ve Osman Ağa’nın ikiz kızları olarak hafızalara kazınan Sudenaz ile Busenaz kardeşler, Murad Salahlı adlı fotoğrafçı ile bir araya geldi. Gerçek hayatta da ikiz olan Mina Bulutsuz ve Dila Bulutsuz ikilisi Salahlı ile bir röportaj gerçekleştirdi. Akasya Durağına dair unutulmaz anılarını dile getiren ikizler, çocukluklarına dair de samimi açıklamalarda bulundu.

Akasya Durağı’nın minik yıldızları yıllar sonra ortaya çıktı! Osman Ağa’nın ikiz kızları Sudenaz ile Busenaz değişimiyle şaşırttı

OSMAN AĞA’NIN İKİZ KIZLARI SUDENAZ İLE BUSENAZ DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTTI!

Akasya Durağı dizisinde Osman Ağa ve Safiye’nin kızçeleri olarak hafızalara kazınan Mina Bulutsuz ve Dila Bulutsuz kardeşler, fenomen projede Sudenaz ile Busenaz olarak dikkatleri üzerlerine çekmişti. Akasya Durağı dizisinin yayınlandığı dönemde yaşları oldukça küçük olan ikizler, aradan geçen yılların ardından kocaman kız oldu. İkizler, değişimleriyle adeta herkesi şaşkına çevirdi. Uzun bir süredir ekranlardan uzak hayatlarına devam eden kardeşlerin yıllar içindeki değişimi sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük ses getirdi.

Akasya Durağı’nın minik yıldızları yıllar sonra ortaya çıktı! Osman Ağa’nın ikiz kızları Sudenaz ile Busenaz değişimiyle şaşırttı

Murad Salahlı’ya konuk olan Mina Bulutsuz ve Dila Bulutsuz kardeşler, hem diziden unutulmaz anıları hem de çocukluklarına dair samimi açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Yıllar içindeki değişimleriyle görenleri şaşkına çeviren Osman Ağa’nın kızçeleri Sudenaz ile Busenaz konuk oldukları programda Zeki Alasya’yı da anmayı ihmal etmedi.

Akasya Durağı’nın minik yıldızları yıllar sonra ortaya çıktı! Osman Ağa’nın ikiz kızları Sudenaz ile Busenaz değişimiyle şaşırttı

Mina Bulutsuz ve Dila Bulutsuz açıklamalarında; “Rahmetli Zeki Alasya bize gerçekten zamanında babalık yaptı. Biz de onun ikizleri olmaya çalıştık elimizden geldiğince.” ifadelerine yer verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akasya Durağı’nın Osman Ağa’sı Cezmi Baskın dizi sorularını pas geçti! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Akasya Durağı’nın Ali Kemal’i Ateş Fatih Uçan Zeki Alasya ile anısını anlattı! “Gülüp ensemden tutup öpmüştü”
ETİKETLER
#Değişim
#Çocuk Oyuncular
#Akasya Durağı
#Sudenaz Ve Busenaz
#Mina Ve Dila Bulutsuz
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.