Bir dönemin büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizilerinden Akasya Durağı’nın minik yıldızları yıllar sonra ortaya çıktı. Osman Ağa’nın ve Safiye'nin ikiz kızları Sudenaz ile Busenaz aradan geçen yılların ardından koca kız oldu. Fenomen dizide çocuk halleriyle ekranlarda yerini alan ikizlerin son hali görenleri şaşkına çevirdi. Akasya Durağı dizisinin çocuk oyuncuları Sudenaz ile Busenaz ikizler yıllar içindeki değişimleriyle herkesi şaşırttı. Osman Ağa’nın ikiz kızları olarak hafızalara kazınan Sudenaz ile Busenaz değişimleriyle sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Akasya Durağı’nın minik yıldızları yıllar sonra ortaya çıktı! Osman Ağa’nın ikiz kızları Sudenaz ile Busenaz değişimiyle şaşırttı Bir dönemin fenomen dizisi Akasya Durağı'nda Osman Ağa ve Safiye'nin ikiz kızları Sudenaz ile Busenaz karakterlerini canlandıran ikiz oyuncular yıllar sonra ortaya çıktı ve değişimleriyle şaşırttı. Fenomen dizi Akasya Durağı 2008-2012 yılları arasında yayınlanmıştır. Osman Ağa ve Safiye karakterlerinin ikiz kızları Sudenaz ile Busenaz'ı gerçek hayatta da ikiz olan Mina Bulutsuz ve Dila Bulutsuz canlandırmıştır. İkiz oyuncular, fotoğrafçı Murad Salahlı ile bir araya gelerek diziye dair anılarını ve çocukluklarına dair açıklamalarda bulunmuştur. Mina Bulutsuz ve Dila Bulutsuz, rahmetli Zeki Alasya'nın kendilerine babalık yaptığını belirtmiştir.

AKASYA DURAĞI’NIN MİNİK YILDIZLARI YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI!

Yayınlandığı döneme damga vuran ve büyük bir ilgiyle takip edilen Akasya Durağı dizisinin minik yıldızları yıllar sonra ortaya çıktı. Geçmişte Erler Film imzasıyla izleyici karşısına çıkan fenomen dizi 2008-2012 yılları arasında ekranlara gelmişti. Günümüzde de hala yoğun bir izleyici kitlesine sahip olan Akasya Durağı dizisinde Osman Ağa ve Safiye karakterlerinin ikiz kızlarını oynayan çocuk oyuncuların son hali ortaya çıktı.

Komedi ve aile türünde bir televizyon dizisi olarak izleyiciyle buluşan Akasya Durağı, 1995-2003 yılları arasında yayınlanan Çiçek Taksi dizisinin yenilenmiş uyarlaması olarak ekran macerasına başlamıştı. Toplamda 5 sezondan oluşan ve günümüzde büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam eden Aksaya Durağı’nın minik yıldızları yıllar sonra adından söz ettirdi.

Osman Ağa’nın ve Safiye'nin ikiz kızları Sudenaz ile Busenaz aradan geçen yılların ardından koca kız oldu. Yıllar sonra ortaya çıkan ve Osman Ağa’nın ikiz kızları olarak hafızalara kazınan Sudenaz ile Busenaz kardeşler, Murad Salahlı adlı fotoğrafçı ile bir araya geldi. Gerçek hayatta da ikiz olan Mina Bulutsuz ve Dila Bulutsuz ikilisi Salahlı ile bir röportaj gerçekleştirdi. Akasya Durağına dair unutulmaz anılarını dile getiren ikizler, çocukluklarına dair de samimi açıklamalarda bulundu.

OSMAN AĞA’NIN İKİZ KIZLARI SUDENAZ İLE BUSENAZ DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTTI!

Akasya Durağı dizisinde Osman Ağa ve Safiye’nin kızçeleri olarak hafızalara kazınan Mina Bulutsuz ve Dila Bulutsuz kardeşler, fenomen projede Sudenaz ile Busenaz olarak dikkatleri üzerlerine çekmişti. Akasya Durağı dizisinin yayınlandığı dönemde yaşları oldukça küçük olan ikizler, aradan geçen yılların ardından kocaman kız oldu. İkizler, değişimleriyle adeta herkesi şaşkına çevirdi. Uzun bir süredir ekranlardan uzak hayatlarına devam eden kardeşlerin yıllar içindeki değişimi sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük ses getirdi.

Murad Salahlı’ya konuk olan Mina Bulutsuz ve Dila Bulutsuz kardeşler, hem diziden unutulmaz anıları hem de çocukluklarına dair samimi açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Yıllar içindeki değişimleriyle görenleri şaşkına çeviren Osman Ağa’nın kızçeleri Sudenaz ile Busenaz konuk oldukları programda Zeki Alasya’yı da anmayı ihmal etmedi.

Mina Bulutsuz ve Dila Bulutsuz açıklamalarında; “Rahmetli Zeki Alasya bize gerçekten zamanında babalık yaptı. Biz de onun ikizleri olmaya çalıştık elimizden geldiğince.” ifadelerine yer verdi.