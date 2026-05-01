Bir dönemin sevilen dizisi Akasya Durağı, oyuncularının son açıklamalarıyla yeniden gündeme taşındı. Yeniden çekileceği iddiaları ve Ateş Fatih Uçan’ın tartışmalı sözlerinin ardından bu kez Cezmi Baskın’ın röportajda diziyle ilgili sorulardan kaçınması dikkat çekti. Bu tavır izleyiciler arasında şaşkınlığa neden oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Akasya Durağı’nın Osman Ağa’sı Cezmi Baskın dizi sorularını pas geçti! O anlar sosyal medyada gündem oldu Bir dönemin popüler dizisi Akasya Durağı, oyuncularından gelen açıklamalar ve yeniden çekileceği iddialarıyla gündeme gelirken, Osman Ağa karakterini canlandıran Cezmi Baskın'ın diziyle ilgili soruları geçiştirmesi dikkat çekti. Cezmi Baskın, bir röportajda Akasya Durağı ile ilgili sorulardan kaçınarak izleyicileri şaşırttı. Baskın, geçmişte Osman Ağa karakterini kendi yorumuyla şekillendirdiğini ve senaryoda olmayan unsurlar eklediğini belirtmişti. Dizinin yeniden çekileceği iddiaları ve başka bir oyuncunun tartışmalı sözleri daha önce gündeme gelmişti.

CEZMİ BASKIN DİZİ SORULARINI PAS GEÇTİ

Tatlı Röportajlar’da yer alan habere göre, bir dönemin unutulmaz yapımlarından Akasya Durağı, oyuncu kadrosundan gelen açıklamalarla yeniden gündemin merkezine oturdu.

Dizinin yeniden çekileceğine yönelik iddialar ve Ali Kemal karakteriyle hafızalara kazınan Ateş Fatih Uçan’ın tartışmaya neden olan sözlerinin ardından, bu kez Osman Ağa karakterini oynayan Cezmi Baskın’ın tavrı dikkat çekti.

Usta oyuncunun, röportaj sırasında Akasya Durağı ile ilgili soruları geçiştirmesi ve cevap vermekten kaçınması izleyenleri şaşırttı. Bu yaklaşım kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

KENDİ YORUMUYLA OYNADI

Öte yandan Cezmi Baskın, dizide oynadığı Osman Ağa karakterine dair geçmişte yaptığı açıklamalarda ise dikkat çeken detaylar paylaşmıştı. Usta oyuncu, uzun yıllar hafızalarda yer eden bu karakterin başlangıçta oldukça farklı bir şekilde kurgulandığını, ancak süreç içinde kendi yorumuyla yeniden şekillendiğini ifade etmişti.

Baskın, Osman Ağa’nın ortaya çıkışında kendi hayal gücünün etkili olduğunu vurgulayarak, karakteri Anadolu insanından ve özellikle Trakya kültüründen izler taşıyan özgün bir tiplemeye dönüştürdüğünü dile getirmişti.

“Osman Ağa başımın derdi. Bu kişilik benim oluşturduğum bir karakter. Senaryoda böyle bir şey yoktu. Sadece bir şeker hastası, sinirli bir adam olarak geçti; ama Osman Ağa’yı ben yaptım diyebilirim. Yurdumuzun insanından biri... Trakyalı. Yalancı biraz. 'Ben pehlivanım' diyor, benden pehlivan olur mu? Olmaz; ama biz bunu yutturduk işte. İyi bir insan. Geldi gittileri olan bir adam. Bazen çok sinirli, bazen çok mülayim... Kafası karışık. Bir anda bir şey söylüyor, bir dakika sonra onu değiştiriyor. Şiddet tutkuları var. Bazen şiddet uyguluyor yakınındakilere, ondan sonra bir dakika sonra unutuyor, sevecen bir adam oluyor. Öyle bir adam işte yani, yurdum insanı.”

OSMAN AĞA’YA SOSYAL MEDYADA DESTEK

Sosyal medyada gelen yorumlar şu şekilde:

"Allah Allah… Namı diğer Usman ağa.. Cezmi bey bu diziden neden nefret ediyor acaba? Konuşmalarından anladığımız kadarıyla. Hiç mi hiç sevmiyor bu diziyi… Onun için artık onu bu konudan rahat bıraksak nasıl olur"

"Ben seviyorum Akasya Durağını. Usman Ağa da ayrı bir renk katmış. Sanırsam sadece o dizim yoktu demek istiyor"

"Adam o kadar tiyatro sinemalarda oynadı sadece Akasya Durağı ile ilgili sorular bunalttı"

