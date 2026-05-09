Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki diplomatik temaslar hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirecek mesajlar verdi. İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan detaylara göre zirvede, ticaret ve enerjiden bölgesel güvenlik dinamiklerine kadar pek çok kritik başlık masaya yatırıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeyi ve bölgesel güvenlik dinamiklerini ele almayı amaçlayan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve BAE arasındaki ticaret, enerji ve savunma alanlarındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'nin güvenliği ve egemenliğinin Türkiye için öncelikli olduğunu belirtti. İran ile ABD arasındaki çatışma süreci ele alınarak, bölgedeki gerilimi düşürmek ve diplomatik çözüm tesis etmek için Türkiye'nin arabulucu rolüne dikkat çekildi. Bölgenin güvenlik ihtiyaçlarının diyalog ve iş birliğiyle karşılanabileceği temel mesajı verildi.

STRATEJİK ALANLARDA TAM MUTABAKAT

Görüşmenin ana eksenini oluşturan ikili ilişkilerde, özellikle ekonomi ve savunma odaklı iş birliği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin BAE ile olan ilişkilerinde; ticaret, enerji ve güvenlik alanlarını öncelikli gördüğünü belirterek, bu konulardaki mevcut iş birliğinin daha da ileriye taşınmasına büyük önem verdiklerini dile getirdi.

"BAE'NİN GÜVENLİĞİ VE EGEMENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZDİR"

Bölgesel gelişmelerin de kapsamlı şekilde değerlendirildiği görüşmede Erdoğan, İran ile ABD arasında süregelen çatışma sürecinden duyulan derin üzüntüyü paylaştı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR: HEDEF KALICI BARIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki gerilimi düşürmek adına Türkiye’nin üstlendiği arabulucu role de dikkat çekti. Ankara’nın ilgili tüm taraflarla temas halinde olduğunu hatırlatan Erdoğan, ABD ve İran arasında diplomatik bir çözüm tesis etmek için yoğun gayret gösterdiklerini belirtti. Bölgenin güvenlik ihtiyaçlarının ancak daha fazla diyalog ve sıkı bir iş birliğiyle karşılanabileceği, görüşmenin sonuç bildirgesine yansıyan temel mesaj oldu.