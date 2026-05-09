Yeşilçam’ın yıldız oyuncularından biri olan Banu Alkan, ev sahibiyle mahkemelik oldu. Kardeşinin üzerine kiralanan evde oturduğu ortaya çıkan Banu Alkan’da dava açıldı. Biriken aidat borçlarının ödenmemesi üzerine Banu Alkan’a dava açılması magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Banu Alkan’a dava şoku! Ev sahibiyle mahkemelik oldu Yeşilçam oyuncusu Banu Alkan, kardeşinin üzerine kiralanan evde oturduğu ve biriken aidat borçları nedeniyle ev sahibiyle mahkemelik oldu. Banu Alkan, kira sözleşmesinde kendi adının değil, kardeşinin adının yer alması nedeniyle ev sahibiyle mahkemelik oldu. İddia edilene göre, evde fiilen yaşayan Banu Alkan'ın, yaşamını sürdürdüğü süre boyunca aidat borçları birikti. Ev sahibinin, sözleşmede adı geçen kişinin dışında birinin evde yaşadığını öğrenmesi üzerine noter aracılığıyla ihtar gönderdiği belirtildi. Banu Alkan'ın ihtar süresinde suç vermemesi üzerine tahliye talepli dava açıldığı söylendi. Banu Alkan'ın avukatı, sanatçının tanınan bir kişiliği olması ve güvenlik sorunları yaşamaması için kira sözleşmesinin kardeşinin adına yapıldığını savundu. Durumun kötü niyetle değil, tamamen kişisel güvenlik amacıyla bu yöntemi yapıldığı savunuldu. Ev sahibiyle mahkemelik olan Banu Alkan'ın evi boşaltarak anahtarı teslim ettiği, bunun üzerine mahkemenin tahliye işleminin gerçekleşmesi nedeniyle 'karara ver olmadığını' belirttiği kamuoyunda yer alan bilgiler arasında yer alıyor.

BANU ALKAN’A DAVA ŞOKU!

Yeşilçam’ın sevilen oyuncularından biri olan Banu Alkan, İstanbul’da bulunan kiralık ev nedeniyle mahkemelik oldu. ‘Afrodit’ lakabıyla tanınan Banu Alkan, iddia edilene göre, kira sözleşmesinde kendisinin değil kardeşinin adının yer almasıyla dava şokuyla karşılaştı.

İddia edilene göre Banu Alkan, kardeşi Neziha Pekduyar adına düzenlenen kira sözleşmesi nedeniyle ev sahibiyle mahkemelik oldu. Evde fiilen yaşayan ünlü sanatçı, yaşamını sürdürdüğü süre boyunca aidat borçları nedeniyle yapılan incelemelerin ardından yargıya taşındı.

Banu Alkan ile ev sahibi arasında meydana gelen uyuşmazlık yargıya taşınarak magazin gündemine bomba gibi düştü. Konu hakkında kamuoyunda yer alan haberlere göre, ev sahibi Banu Alkan’ı mahkemeye verdi.

EV SAHİBİYLE MAHKEMELİK OLDU

Kardeşinin adına olan evde oturduğu iddia edilen Banu Alkan, ev sahibiyle mahkemelik oldu. Ev sahibi, konu hakkında hukuki süreci başlatmasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. İddia edilene göre, ev sahibinin sözleşme de adı geçen kişinin dışında birinin kaldığını öğrenmesiyle olaylar meydana geldi.

Banu Alkan’ın yaşadığı ortaya çıkan ev de ev sahibinin başka birinin yaşadığını öğrenmesinin ardından noter aracılığıyla ihtar gönderdiği belirtildi. Banu Alkan’ın ihtar süresinde suç vermemesi üzerine tahliye talepli dava açıldığı söylendi. Dosya da kira ilişkisinin ev sahibinin yazılı onayı olmadan başka bir kişiye devredilemeyeceği belirtildi.

Habertürk’ün haberinde yer alan bilgilere göre, Banu Alkan’ın avukatı sanatçının tanınan bir kişiliği olması nedeniyle güvenlik sorunları yaşamaması için kira sözleşmesinin kardeşinin adına olduğu ifade edildi. Mahkemeye verilen savunmada, durumun kötü niyetle yapılmadığını tamamen kişisel güvenlik amacıyla bu yöntemi yaptığı söylendi.

Ev sahibiyle mahkemelik olan Banu Alkan, evi boşaltarak anahtarı teslim ettiği de kamuoyunda yer alan bilgiler arasında yer alıyor. Bunun ardından mahkeme de taliye işleminin gerçekleşmesi nedeniyle ‘karara ver olmadığını’ belirtti.