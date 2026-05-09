Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Banu Alkan’a dava şoku! Ev sahibiyle mahkemelik oldu

Ünlü oyuncu Banu Alkan, magazin gündemine bomba gibi düştü. Kardeşinin adına kiralanan ev de ikamet ettiği öğrenildi. Durumu öğrenen ev sahibi ise Yeşilçam’ın yıldızı Banu Alkan’a dava açtı. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Banu Alkan’a dava şoku! Ev sahibiyle mahkemelik oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 12:43

Yeşilçam’ın yıldız oyuncularından biri olan , ev sahibiyle mahkemelik oldu. Kardeşinin üzerine kiralanan evde oturduğu ortaya çıkan Banu Alkan’da dava açıldı. Biriken aidat borçlarının ödenmemesi üzerine Banu Alkan’a dava açılması magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ

Banu Alkan’a dava şoku! Ev sahibiyle mahkemelik oldu

Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
Yeşilçam oyuncusu Banu Alkan, kardeşinin üzerine kiralanan evde oturduğu ve biriken aidat borçları nedeniyle ev sahibiyle mahkemelik oldu.
Banu Alkan, kira sözleşmesinde kendi adının değil, kardeşinin adının yer alması nedeniyle ev sahibiyle mahkemelik oldu.
İddia edilene göre, evde fiilen yaşayan Banu Alkan'ın, yaşamını sürdürdüğü süre boyunca aidat borçları birikti.
Ev sahibinin, sözleşmede adı geçen kişinin dışında birinin evde yaşadığını öğrenmesi üzerine noter aracılığıyla ihtar gönderdiği belirtildi.
Banu Alkan'ın ihtar süresinde suç vermemesi üzerine tahliye talepli dava açıldığı söylendi.
Banu Alkan'ın avukatı, sanatçının tanınan bir kişiliği olması ve güvenlik sorunları yaşamaması için kira sözleşmesinin kardeşinin adına yapıldığını savundu.
Durumun kötü niyetle değil, tamamen kişisel güvenlik amacıyla bu yöntemi yapıldığı savunuldu.
Ev sahibiyle mahkemelik olan Banu Alkan'ın evi boşaltarak anahtarı teslim ettiği, bunun üzerine mahkemenin tahliye işleminin gerçekleşmesi nedeniyle 'karara ver olmadığını' belirttiği kamuoyunda yer alan bilgiler arasında yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.

BANU ALKAN’A DAVA ŞOKU!

Yeşilçam’ın sevilen oyuncularından biri olan Banu Alkan, İstanbul’da bulunan kiralık ev nedeniyle mahkemelik oldu. ‘Afrodit’ lakabıyla tanınan Banu Alkan, iddia edilene göre, kira sözleşmesinde kendisinin değil kardeşinin adının yer almasıyla dava şokuyla karşılaştı.

Banu Alkan’a dava şoku! Ev sahibiyle mahkemelik oldu

İddia edilene göre Banu Alkan, kardeşi Neziha Pekduyar adına düzenlenen kira sözleşmesi nedeniyle ev sahibiyle mahkemelik oldu. Evde fiilen yaşayan ünlü sanatçı, yaşamını sürdürdüğü süre boyunca aidat borçları nedeniyle yapılan incelemelerin ardından yargıya taşındı.

Banu Alkan’a dava şoku! Ev sahibiyle mahkemelik oldu

Banu Alkan ile arasında meydana gelen uyuşmazlık yargıya taşınarak magazin gündemine bomba gibi düştü. Konu hakkında kamuoyunda yer alan haberlere göre, ev sahibi Banu Alkan’ı mahkemeye verdi.

Banu Alkan’a dava şoku! Ev sahibiyle mahkemelik oldu

EV SAHİBİYLE MAHKEMELİK OLDU

Kardeşinin adına olan evde oturduğu iddia edilen Banu Alkan, ev sahibiyle mahkemelik oldu. Ev sahibi, konu hakkında hukuki süreci başlatmasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. İddia edilene göre, ev sahibinin sözleşme de adı geçen kişinin dışında birinin kaldığını öğrenmesiyle olaylar meydana geldi.

Banu Alkan’a dava şoku! Ev sahibiyle mahkemelik oldu

Banu Alkan’ın yaşadığı ortaya çıkan ev de ev sahibinin başka birinin yaşadığını öğrenmesinin ardından noter aracılığıyla ihtar gönderdiği belirtildi. Banu Alkan’ın ihtar süresinde suç vermemesi üzerine tahliye talepli dava açıldığı söylendi. Dosya da kira ilişkisinin ev sahibinin yazılı onayı olmadan başka bir kişiye devredilemeyeceği belirtildi.

Banu Alkan’a dava şoku! Ev sahibiyle mahkemelik oldu

Habertürk’ün haberinde yer alan bilgilere göre, Banu Alkan’ın avukatı sanatçının tanınan bir kişiliği olması nedeniyle güvenlik sorunları yaşamaması için kira sözleşmesinin kardeşinin adına olduğu ifade edildi. Mahkemeye verilen savunmada, durumun kötü niyetle yapılmadığını tamamen kişisel güvenlik amacıyla bu yöntemi yaptığı söylendi.

Banu Alkan’a dava şoku! Ev sahibiyle mahkemelik oldu

Ev sahibiyle mahkemelik olan Banu Alkan, evi boşaltarak anahtarı teslim ettiği de kamuoyunda yer alan bilgiler arasında yer alıyor. Bunun ardından de taliye işleminin gerçekleşmesi nedeniyle ‘karara ver olmadığını’ belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ruhi Çenet’ten hantavirüsü açıklaması! “Halen karantinadayım
Rapçi Mero’dan şaşırtan Kur’an-ı Kerim tilaveti! Sosyal medyada yorum yağdı
ETİKETLER
#banu alkan
#mahkeme
#Tahliye Davası
#Ev Sahibi
#Aidat Borcu
#Kira Borcu
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.