Frankfurt’ta ortaya çıkan görüntülerde, Almanya doğumlu rapçi Mero (rapçi) bir camide imamla birlikte Kur’an-ı Kerim’den ayetler okurken kameralara yansıdı. Umre ziyaretinin ardından kaydedilen bu anlar, sosyal medyada hızla yayılırken hem Türkiye’de hem de dijital platformlarda geniş yankı uyandırdı ve en çok konuşulan içerikler arasına girdi.

HABERİN ÖZETİ Rapçi Mero’dan şaşırtan Kur’an-ı Kerim tilaveti! Sosyal medyada yorum yağdı Almanya doğumlu rapçi Mero, umre ziyaretinin ardından Frankfurt'ta bir camide imamla birlikte Kur'an-ı Kerim okurken görüntülendi ve bu anlar sosyal medyada geniş yankı buldu. Mero, bir camide imamla birlikte Kur'an-ı Kerim'den ayetler okurken görüntülendi. Bu görüntüler umre ziyaretinin ardından kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı. Özellikle Kıyamet Suresi'ni ezbere okuması dikkat çekti. Hayranları bu manevi yönü şaşkınlık ve takdirle karşıladı. Sosyal medyadaki yorumlarda, sanatçıların manevi yönleriyle de gençlere örnek olabileceği vurgulandı.

“Gençlere örnek olun” yorumlarıyla paylaşılan görüntülerde Mero’nun, özellikle Kıyamet Suresi’ni ezbere okuması dikkat çekti. Rap dünyasında sert ve agresif sözleriyle tanınan sanatçının bu manevi yönü, hayranları arasında şaşkınlık ve takdirle karşılandı.

RAPÇİ MERO’DAN ŞAŞIRTAN KUR’AN-I KERİM TİLAVETİ

Bir süre önce umre ziyareti için kutsal topraklara giden Mero, dönüşünde memleketi Almanya’ya geçti. Sosyal medya hesabından Kâbe’de çekilen karelerini paylaşan rapçi, bu kez Frankfurt’taki bir camide görüntülendi.

Cami ziyaretinde imamla birlikte Kur’an tilavetine katılan sanatçının bu anları, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşımlar binlerce kez yorumlandı ve paylaşıldı.

Görüntüler sonrası kullanıcılar ikiye bölünse de büyük bir kesim Mero’nun bu yönünü olumlu karşıladı. Yapılan bazı yorumlarda, sanatçıların manevi değerleriyle de örnek olabileceği vurgulandı.

Sosyal medyada öne çıkan yorumlardan bazıları şöyle:

“Bu ülkenin özünde her zaman inanç ve kültür var.”

“Sanatçılar sadece hayat tarzlarıyla değil, manevi yönleriyle de gençlere örnek olabilir.”

“Gol atıp secdeye giden Kerem Aktürkoğlu, seccadeyle antrenmana çıkan Kenan Yıldız ve Kur’an okuyan Mero… Gençlerin farklı yönlerini görmek güzel.”

Yaşanan bu gelişme, özellikle genç takipçiler arasında “beklenmedik ama olumlu” bir sürpriz olarak değerlendirildi. Mero’nun camideki görüntüleri, sosyal medyada “farklı yönleriyle sanatçılar” tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı.