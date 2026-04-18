Eminem ikinci kez dede oldu! Ünlü rapçi kızı Alaina Marie Scott bebeğini dünyaya getirdi!

Dünyaca ünlü rapçi Eminem ikinci kez dede olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ünlü sanatçının kızı Alaina Marie Scott, yaptığı açıklamayla bir kız bebek dünyaya getirdiğini duyurdu. Scott, bebeğine “Scottie Marie Moeller” adını verdiklerini belirtirken, ailede büyük bir sevinç yaşandığı ifade edildi. Haber kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Dünya müzik sahnesinin en tanınan isimlerinden Eminem, ikinci kez olmanın sevincini yaşıyor. Ünlü rapçinin kızı Alaina Marie Scott, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini açıkladı. Scott, bebeğine “Scottie Marie Moeller” adını verdiklerini belirtirken, hem kendisinin hem de ailesinin büyük bir mutluluk yaşadığını ifade etti. Doğum haberi kısa sürede uluslararası magazin basınında geniş yer bulurken, Eminem hayranları da sosyal medyada tebrik mesajları paylaştı.

Eminem ikinci kez dede oldu! Ünlü rapçi kızı Alaina Marie Scott bebeğini dünyaya getirdi!

Ünlü rapçi Eminem, kızı Alaina Marie Scott'ın bir kız çocuğu dünyaya getirmesiyle ikinci kez dede olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Eminem'in kızı Alaina Marie Scott, bebeğine “Scottie Marie Moeller” adını verdi.
Scott, bebeğine verdiği ismin kız kardeşleri Hailie Jade ve Stevie Laine'den ilham aldığını belirtti.
Alaina Marie Scott, Eminem tarafından çocukken evlat edinilmişti.
Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
EMİNEM İKİNCİ KEZ DEDE OLDU!

Dünyaca ünlü rapçi Eminem, ikinci kez dede oldu. “Slim Shady” lakabıyla da bilinen sanatçının kızı Alaina Marie Scott, bu hafta ilk bebeğini dünyaya getirdi. Instagram üzerinden paylaşım yapan Scott, eşi Matt Moeller ile birlikte Salı günü “Scottie Marie” adını verdikleri bir kız bebeklerinin olduğunu duyurdu. Genç anne, yaptığı açıklamada yeni doğan bebeğinin kendileri için “her şeyden daha fazlası” olduğunu ifade etti.

Doğum haberinin ardından Eminem’in yeniden dede olması magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı ünlü rapçiye tebrik mesajları gönderirken, aileye yakın kaynaklar anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Eminem cephesinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

EMİNEM TORUNUN ADI “SCOTTİE MARİE MOELLER”

Ünlü rapçi Eminem ikinci kez dede olurken, torununun ismi de duygusal yönüyle dikkat çekti. Ünlü sanatçının kızı Alaina Marie Scott, dünyaya gelen bebeğine “Scottie Marie Moeller” adını verdiklerini açıkladı.

Scott, sosyal medya paylaşımında bebeğine verilen ismin özel bir anlam taşıdığını belirterek, “Scott kız kardeşleri Hailie Jade ve Stevie Laine’in isimlerinden ilham aldım çünkü onlar hem isme hem de hayatıma çok fazla anlam katan kadınlar” ifadelerini kullandı. “Umarım artık kendi anlamını yükler ve annesi, babası ve teyzeleri tarafından ne kadar sevildiğini her zaman bilir” sözleriyle duygularını paylaştı.

Alaina Marie Scott’ın biyolojik annesinin Dawn Scott olduğu ve Eminem tarafından çocukken evlat edinildiği biliniyor. Bu gelişme, hem aile bağlarını hem de duygusal paylaşımı bir kez daha gündeme taşıdı.

