Ünlü Youtuber Ruhi Çenet, Atlantik Okyanusu’ndaki seyreden gemide bulunmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Özellikle de hantavirüsün görüldüğü ve 3 kişinin ölümüne neden olduğu yolcu gemisinde bulunan Ruhi Çenet, sağlığı hakkında açıklama yapmıştı. Sosyal medyada da oldukça gündem olan Ruhi Çenet, düğün görüntüleri sonrası sert tepkilerin hedefinde olunca hantavirüsü hakkında açıklamalarda bulundu. Kendini karantina altına aldığından söz eden Ruhi Çenet, herhangi bir semptom göstermediğini de bildirdi.

HABERİN ÖZETİ Ruhi Çenet’ten hantavirüsü açıklaması! “Halen karantinadayım Ünlü YouTuber Ruhi Çenet, Atlantik Okyanusu'nda seyreden ve hantavirüs vakalarının görüldüğü bir gemide bulunduktan sonra sağlık durumu ve karantina süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Ruhi Çenet, belgesel çekimi için bulunduğu Hollanda bayraklı MV Hondius isimli yolcu gemisinde hantavirüsün 3 kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti. Gemiden 24. günde indiğini ve kendisinden sonra bir kişinin daha hayatını kaybettiğini ifade etti. Yolculuktan sonra evinde karantinaya girdiğini ve herhangi bir semptom göstermediğini açıkladı. Sosyal medyada yer alan düğün görüntüleriyle ilgili olarak, görüntülerin eski olduğunu ve salgın ilan edilmediği döneme ait olduğunu belirtti. Ruhi Çenet, bilginin paylaşıldığı andan itibaren her ihtimale karşı karantina uyguladığını vurguladı.

1 Nisan günü Arjantin’den yola çıkan Hollanda bayraklı MV Hondius isimli yolcu gemisi tüm dünyanın gündemine bomba gibi oturdu. 3 kişinin de ölümüne neden olan hantavirüsü, panik ve endişeye neden olurken gemi de bulunan Ruhi Çenet’te konu hakkında yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmişti.

Belgesel çekimi için bu yolculuğa çıktığını ifade eden Ruhi Çenet, yaklaşık bir ay süren yolculuğunda ilk ölümün okyanus koşullarından olduğunu düşündüğünü ifade etti. Ancak durumun daha sonra ciddi olduğunu öğrendiğini ifade etti.

Ruhi Çenet, yolcu gemisi hakkında yaptığı ilk açıklamalarında “Ben 24’üncü günde gemiden indim. Ancak gemi yolculuğa 10 gün daha devam etti. Ben indikten sadece bir gün sonra hayatını kaybeden kişinin eşi de yaşamını yitirdi. Ardından üçüncü ölüm gerçekleşti” sözlerini ifade ederek yaşadıklarını hayranlarına ve sevenlerine açıkladı.

Youtube’da yayınladığı içeriklerle 18 milyon aboneye ulaşan Ruhi Çenet, belgesel çekimi için bulunduğu gemiden inmesiyle evinde kendini karantinaya aldığını da ifade etti. sağlık durumu hakkında kendi sosyal medyasından da açıklamalar yapan Ruhi Çenet, son günlerde düğüne gittiği iddiasıyla dikkat çekti.

“HALEN KARANTİNADAYIM”

Yaklaşık bir ay süren gemi yolculuğundan sonra hantavirüsü hakkında açıklamalar yapan Ruhi Çenet, belgesel çekimi için o gemide olduğunu ifade etti. Gemide yaşanan olayların ardından gündeme gelen Ruhi Çenet, sosyal medyada bir düğüne katıldı iddiasıyla gündem oldu.

Ruhi Çenet’in bir düğünde çekilen fotoğrafı kısa sürede gündem olurken, pek çok kişi tarafından da sert tepkilerle karşılaştı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu haber sonrası Ruhi Çenet’ten hantavirüsü hakkında bir açıklama daha geldi.

Tepkilerin artmasıyla açıklama yapan Ruhi Çenet, görüntülerin eski olduğunu ve salgın açıklanmadığı döneme ait olduğunu ifade etti. “Daha önce çekildiğim bir fotoğraf, 2 Mayıs'tan sonra çekilmişim gibi gösteriliyor. Düğüne katıldığım tarihte, Hantavirüs salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanmamıştı. Bilgi paylaşıldığı andan itibaren, her ihtimale karşı karantina uygulamasındayım. Hâlâ herhangi bir semptom göstermemekteyim.” Sözlerini kullandı.