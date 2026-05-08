Oktay Çubuk'tan sağlık duruma dair flaş gelişme! Ölümden dönen oyuncu hastane odasından paylaştı

Genç oyuncu Oktay Çubuk, Lizbon'da ölümün kıyısından dönerek, gündeme bomba gibi düşmüştü. Başarılı oyuncu yaşam kalım savaşında hayranlarından yoğun destek gördü. 30 yaşında olan Çubuk'un yurt dışı tatili sırasında kalbi durmasıyla kritik bir süreçte başladı. Doktorların dakikalar süren ciddi müdahalesi sonrası hayatta kalmayı tutunan başarılı oyuncudan ise sevindiren bir haber geldi. Hastane odasından yaptığı açıklamayla, sevenlerinin yüreğine su serpen Çubuk, 'Yakında evimde olacağım' diyerek iyi olduğuna dair ilk sinyali verdi. Detaylar haberimizde...
Oktay Çubuk, Nisan ayının sonlarına doğru annesiyle beraber Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunduğu sırada fenalaşmıştı.
Bulunduğu otelin spor salonunda antrenman yaparken fenalaştığı söylenen Oktay Çubuk, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilmişti. Kalbi duran ve yoğun çabalar sonrası yeniden hayata tutunmayı başaran Çubuk'un sağlık süreci o zamandan bu zamana yakından takip edildi.
Yoğun bakımdaki kritik süreci büyük bir dirençle atlatmayı başaran oyuncudan gelen flaş açıklama, sevenleri için adeta sürpriz oldu.
Genç yaşına rağmen, oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Oktay Çubuk, günlerce süren tedavi süreci sonrası hastalığı hakkında ilk bilgiyi verdi.
Hastane odasından paylaşım yapan ünlü isim, 'Her şey yolunda. İlginiz ve sevginiz için çok teşekkür ederim. Yakında evimde olacağım' diyerek, sevenlerine adeta bayram havası estirdi.
12 Mart 1996 tarihinde dünyaya gelen Oktay Çubuk, İzmirlidir. 30 yaşında olan oyuncu, İzmir Amerikan Koleji'nde eğitim aldıktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nü birincilikle bitirmiştir.
Ekranlarda ilk olarak Cennet'in Gözyaşları dizisiyle boy gösteren yakışıklı oyuncu, daha sonra Aşk Ağlatır, Sol Yanım, Duran, Baba ve Ah Nerede gibi popüler yapımlarda rol alarak adından söz ettirmiştir.