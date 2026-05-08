Genç oyuncu Oktay Çubuk, Lizbon'da ölümün kıyısından dönerek, gündeme bomba gibi düşmüştü. Başarılı oyuncu yaşam kalım savaşında hayranlarından yoğun destek gördü. 30 yaşında olan Çubuk'un yurt dışı tatili sırasında kalbi durmasıyla kritik bir süreçte başladı. Doktorların dakikalar süren ciddi müdahalesi sonrası hayatta kalmayı tutunan başarılı oyuncudan ise sevindiren bir haber geldi. Hastane odasından yaptığı açıklamayla, sevenlerinin yüreğine su serpen Çubuk, 'Yakında evimde olacağım' diyerek iyi olduğuna dair ilk sinyali verdi. Detaylar haberimizde...

HABERİN ÖZETİ Oktay Çubuk'tan sağlık duruma dair flaş gelişme! Ölümden dönen oyuncu hastane odasından paylaştı Lizbon'da tatil yaparken kalbi durması sonucu ölümden dönen genç oyuncu Oktay Çubuk, hastane odasından sevenlerine iyi olduğunu ve yakında evine döneceğini bildirdi. Oktay Çubuk, Lizbon'da tatili sırasında fenalaşarak kalbi durdu. Yapılan müdahale sonrası hayata tutunan oyuncu, yoğun bakım sürecini atlattı. Çubuk, hastane odasından yaptığı açıklamayla sevenlerine 'Yakında evimde olacağım' mesajını verdi. 12 Mart 1996 doğumlu olan Oktay Çubuk, İzmirli ve 30 yaşındadır. Oyunculuk kariyerine Cennet'in Gözyaşları dizisiyle başlamış, ardından Aşk Ağlatır, Sol Yanım, Duran, Baba ve Ah Nerede gibi yapımlarda rol almıştır.

OKTAY ÇUBUK'TAN SAĞLIK DURUMUNA DAİR FLAŞ AÇIKLAMA!

Oktay Çubuk, Nisan ayının sonlarına doğru annesiyle beraber Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunduğu sırada fenalaşmıştı.

Bulunduğu otelin spor salonunda antrenman yaparken fenalaştığı söylenen Oktay Çubuk, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilmişti. Kalbi duran ve yoğun çabalar sonrası yeniden hayata tutunmayı başaran Çubuk'un sağlık süreci o zamandan bu zamana yakından takip edildi.

Yoğun bakımdaki kritik süreci büyük bir dirençle atlatmayı başaran oyuncudan gelen flaş açıklama, sevenleri için adeta sürpriz oldu.

ÖLÜMDEN DÖNEN OYUNCU HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

Genç yaşına rağmen, oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Oktay Çubuk, günlerce süren tedavi süreci sonrası hastalığı hakkında ilk bilgiyi verdi.

Hastane odasından paylaşım yapan ünlü isim, 'Her şey yolunda. İlginiz ve sevginiz için çok teşekkür ederim. Yakında evimde olacağım' diyerek, sevenlerine adeta bayram havası estirdi.

OKTAY ÇUBUK KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

12 Mart 1996 tarihinde dünyaya gelen Oktay Çubuk, İzmirlidir. 30 yaşında olan oyuncu, İzmir Amerikan Koleji'nde eğitim aldıktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nü birincilikle bitirmiştir.

Ekranlarda ilk olarak Cennet'in Gözyaşları dizisiyle boy gösteren yakışıklı oyuncu, daha sonra Aşk Ağlatır, Sol Yanım, Duran, Baba ve Ah Nerede gibi popüler yapımlarda rol alarak adından söz ettirmiştir.