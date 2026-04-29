Ünlü oyuncu Oktay Çubuk’un yurt dışı tatilinde kalbi durdu!

'Ah Nerede', 'Aşk Ağlatır' ve 'Bir Nefes Daha' gibi projelerle adını duyuran ünlü oyuncu Oktay Çubuk'tan üzen haber geldi. Ünlü oyuncu, annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk'a iş nedeniyle gittiği Portekiz'de aniden rahatsızlandı. Genç oyuncunun kalbi durdu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hemen hastaneye kaldırılan Oktay Çubuk’un duran kalbi çalıştırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası hayati riski ortadan kalkan 30 yaşındaki oyuncu yoğun bakıma alındı.
Tetkikleri süren ve daha önce kalple ilgili bir rahatsızlığı olmadığı öğrenilen Çubuk’un tedavisi bir süre daha devam edecek.