Ünlü oyuncu Oktay Çubuk’un yurt dışı tatilinde kalbi durdu!

Sürgünler dizisiyle adını duyuran genç oyuncu Oktay Çubuk'tan korkutan haber geldi. Çubuk'un yurt dışı tatilinde kalbinin durduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle hayata döndürülen genç oyuncu yoğun bakıma alındı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Oktay Çubuk'un yurt dışı tatilinde kalbi durdu!
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 08:24
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 08:24

'Ah Nerede', 'Aşk Ağlatır' ve 'Bir Nefes Daha' gibi projelerle adını duyuran ünlü oyuncu Oktay Çubuk'tan üzen haber geldi. Ünlü oyuncu, annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk'a iş nedeniyle gittiği 'de aniden rahatsızlandı. Genç oyuncunun kalbi durdu.

Ünlü oyuncu Oktay Çubuk, Portekiz'de iş nedeniyle bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak kalbi durdu ve yoğun bakıma alındı.
Oktay Çubuk, 'Ah Nerede', 'Aşk Ağlatır' ve 'Bir Nefes Daha' gibi projelerle tanınıyor.
Oyuncu, Portekiz'de annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk ile birlikteydi.
Genç oyuncunun duran kalbi çalıştırıldı ve hayati riski ortadan kalktı.
30 yaşındaki oyuncu, daha önce kalple ilgili bir rahatsızlığı olmadığı öğrenildi.
Çubuk'un tedavisi bir süre daha devam edecek.
OYUNCU OKTAY ÇUBUK YOĞUN BAKIMA ALINDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hemen hastaneye kaldırılan Oktay Çubuk’un duran kalbi çalıştırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası hayati riski ortadan kalkan 30 yaşındaki oyuncu yoğun bakıma alındı.

Tetkikleri süren ve daha önce kalple ilgili bir rahatsızlığı olmadığı öğrenilen Çubuk’un tedavisi bir süre daha devam edecek.

