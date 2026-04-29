'Ah Nerede', 'Aşk Ağlatır' ve 'Bir Nefes Daha' gibi projelerle adını duyuran ünlü oyuncu Oktay Çubuk'tan üzen haber geldi. Ünlü oyuncu, annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk'a iş nedeniyle gittiği Portekiz'de aniden rahatsızlandı. Genç oyuncunun kalbi durdu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ünlü oyuncu Oktay Çubuk’un yurt dışı tatilinde kalbi durdu! Ünlü oyuncu Oktay Çubuk, Portekiz'de iş nedeniyle bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak kalbi durdu ve yoğun bakıma alındı. Oktay Çubuk, 'Ah Nerede', 'Aşk Ağlatır' ve 'Bir Nefes Daha' gibi projelerle tanınıyor. Oyuncu, Portekiz'de annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk ile birlikteydi. Genç oyuncunun duran kalbi çalıştırıldı ve hayati riski ortadan kalktı. 30 yaşındaki oyuncu, daha önce kalple ilgili bir rahatsızlığı olmadığı öğrenildi. Çubuk'un tedavisi bir süre daha devam edecek.

OYUNCU OKTAY ÇUBUK YOĞUN BAKIMA ALINDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hemen hastaneye kaldırılan Oktay Çubuk’un duran kalbi çalıştırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası hayati riski ortadan kalkan 30 yaşındaki oyuncu yoğun bakıma alındı.

Tetkikleri süren ve daha önce kalple ilgili bir rahatsızlığı olmadığı öğrenilen Çubuk’un tedavisi bir süre daha devam edecek.