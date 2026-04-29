AK Parti'nin sandık planına savaş darbesi: Seçim tarihi yeniden belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için seçim takvimini 7 Kasım 2027'ye çekmeyi hedefleyen AK Parti, Orta Doğu'daki savaşın ekonomiye olumsuz etkileri nedeniyle planları değiştirdi. Mevcut ekonomiyle seçime gitmenin riskli olacağını düşünen AK Parti kurmayları, ekonomi politikalarına ekstra zaman kazandırmak için seçim takvimini yeniden belirledi.

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 05:00
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 05:05

Siyasetteki erken seçim tartışmaları devam ederken, 'nin seçim takvimine ilişkin hesapları yeniden şekillendi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Erken seçim tartışmaları sürerken AK Parti'nin seçim takviminde değişiklikler yaşanıyor.
Mevcut takvime göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Mayıs 2028'de yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için seçimlerin daha önce yapılması gerekiyor.
AK Parti daha önce seçimleri 7 Kasım 2027'ye çekmeyi planlıyordu.
Orta Doğu'daki savaş planları nedeniyle AK Parti, seçimlerin 2028'in ilkbahar aylarında yapılmasının daha uygun olacağı görüşünde.
Nisan veya mayıs aylarında yapılacak bir seçimin ekonomi yönetimine 6-7 ay ek süre kazandıracağı değerlendiriliyor.
Mevcut ekonomi ile seçime gitmenin riskli olduğu konuşuluyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Mevcut takvime göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Mayıs 2028 tarihinde gerçekleştirilecek. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için seçimlerin bu tarihten önce yapılması gerekiyor.

Bu nedenle AK Parti seçimleri 7 Kasım 2027'ye çekmeyi planlıyordu. Mehmet Şimşek öncülüğünde uygulanan ekonomi politikalarının meyvelerini bu yılın haziran ayında vermeye başlaması ve ekonomik refahın vatandaşın cebine yansıması bekleniyordu.

ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

Ancak İran ile ABD-İsrail arasında çıkan savaş planları bozdu. Hürmüz Boğazı'ndaki riskler ve enerji fiyatlarının artması hesapları değiştirdi.

SEÇİM TAKVİMİ BELİRLENDİ

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre, AK Parti yönetimi ekonomi yönetimine ekstra 6-7 ay kazandırmak için seçimlerin 2028’in ilkbahar aylarında yapılmasının daha uygun olacağı görüşünde.

MEVCUT EKONOMİ İLE SEÇİME GİTMEK RİSKLİ

Nisan veya mayıs aylarında gerçekleştirilecek bir seçimin, ekonomi yönetimine ilave 6-7 aylık süre kazandıracağı değerlendiriliyor. Mevcut ekonomi ile seçime gitmenin riskli olduğu da kulislerde konuşuluyor.

