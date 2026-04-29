İstanbul'un Beykoz ilçesinde Merkez Mahallesi Kaymakdonduran Caddesi üzerinde seyir halindeki bir servis minibüsü ile bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü aracın içinde sıkıştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Beykoz'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1'i ağır 12 kişi yaralı Beykoz'da servis minibüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 12 kişi yaralandı. Kaza, Beykoz Merkez Mahallesi Kaymakdonduran Caddesi üzerinde meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü araç içinde sıkıştı. Otomobil sürücüsünün durumu ağır olarak belirtildi. Servis minibüsünde bulunan 11 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle Kaymakdonduran Caddesi bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

BİRİ AĞIR 12 KİŞİ YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarıldı ancak sağlık durumunun ağır olduğu belirlendi.

Kazada servis minibüsünde bulunan 11 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYA İNCELEME

Kaza nedeniyle bir süre trafik akışına kapatılan Kaymakdonduran Caddesi, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.