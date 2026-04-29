Beykoz'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1'i ağır 12 kişi yaralı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde Merkez Mahallesi Kaymakdonduran Caddesi üzerinde seyir halindeki bir servis minibüsü ile bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü aracın içinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarıldı ancak sağlık durumunun ağır olduğu belirlendi.
Kazada servis minibüsünde bulunan 11 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre trafik akışına kapatılan Kaymakdonduran Caddesi, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.