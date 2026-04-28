Şanlıurfa'da Gaziantep otoyolunun 105’inci kilometresinde feci bir kaza meydana geldi. İbrahim Halil Y. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Müslüm M.’nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

HABERİN ÖZETİ Şanlıurfa'da feci kaza! Araç paramparça oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var Şanlıurfa'da Gaziantep otoyolunun 105'inci kilometresinde meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Otoyolun 105'inci kilometresinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Ebru Demir (25), Mahmut Kılıç (55) ve Naide Mermer olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 5 kişi hastanelere sevk edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ebru Demir (25), Mahmut Kılıç (55) ve Naide Mermer’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada yaralanan Ayşegül B. (23), Müslüm M. (54), İdan D. (50), Ebru D. (22) ve İbrahim Halil Y. (30) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Birecik ve Suruç Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.