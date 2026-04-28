Şanlıurfa'da feci kaza! Araç paramparça oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da Gaziantep otoyolunun 105’inci kilometresinde feci bir kaza meydana geldi. İbrahim Halil Y. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Müslüm M.’nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ebru Demir (25), Mahmut Kılıç (55) ve Naide Mermer’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kazada yaralanan Ayşegül B. (23), Müslüm M. (54), İdan D. (50), Ebru D. (22) ve İbrahim Halil Y. (30) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Birecik ve Suruç Devlet Hastanelerine sevk edildi.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.