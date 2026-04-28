Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Şanlıurfa'da feci kaza! Araç paramparça oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da akşam saatlerine doğru feci bir kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada; 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 17:40
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 17:47

Şanlıurfa'da Gaziantep otoyolunun 105’inci kilometresinde feci bir kaza meydana geldi. İbrahim Halil Y. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Müslüm M.’nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

HABERİN ÖZETİ

Şanlıurfa'da feci kaza! Araç paramparça oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Şanlıurfa'da Gaziantep otoyolunun 105'inci kilometresinde meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Otoyolun 105'inci kilometresinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada Ebru Demir (25), Mahmut Kılıç (55) ve Naide Mermer olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 5 kişi hastanelere sevk edildi ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Şanlıurfa'da feci kaza! Araç paramparça oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ebru Demir (25), Mahmut Kılıç (55) ve Naide Mermer’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Şanlıurfa'da feci kaza! Araç paramparça oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada yaralanan Ayşegül B. (23), Müslüm M. (54), İdan D. (50), Ebru D. (22) ve İbrahim Halil Y. (30) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Birecik ve Suruç Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Şanlıurfa'da feci kaza! Araç paramparça oldu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

ETİKETLER
#otomobil çarpışması
#yaralılar
#Hayatını Kaybedenler
#Hafif Ticari Araç Kazası
#Şanlıurfa Trafik Kazası
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.