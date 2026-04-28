Kuzey Marmara'da feci kaza: Savrulan araç görevlilere çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun (KMO) Sakarya kesiminde feci bir trafik kazası görüntülere yansıdı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kuzey Marmara'da feci kaza: Savrulan araç görevlilere çarptı Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bir otomobilin yol bakım ve emniyet tedbirinde görevli KMO çalışanlarına çarpması sonucu yaralananlar oldu. Kaza, Akyazı ilçesi mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. E.T. (25) idaresindeki otomobil hakimiyetini kaybederek önce çelik bariyere, ardından yol bakım ve emniyet tedbirinde görevli KMO çalışanlarına çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Z.K. (35) ile görevli personel M.G. (40) ve R.K. (45) yaralandı. Yaralı KMO çalışanı M.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Akyazı ilçesi mevkisi Ankara istikametinde seyir halinde olan E.T. (25) idaresindeki otomobil, 22 Nisan'da hakimiyetini kaybederek çelik bariyere ardından kaza mahallinde önceden meydana gelen maddi hasarlı kazaya müdahale esnasında yol bakım ve emniyet tedbirinde görevli KMO çalışanlarına çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Z.K. (35) ile görevli personel M.G. (40) ve R.K. (45) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yaralı KMO çalışanı M.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 4 şeritli yolun en sol şeridinde seyir halindeki otomobilin sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu tüm şeritleri geçerek yolun sağındaki çelik bariyere vurduktan sonra otomobilin savrulması ve yolda bulunan çalışanlara çarpması dikkat çekti.