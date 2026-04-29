Oyuncu Oktay Çubuk yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermeye devam ederken, arama motorlarında hastalığından, sağlık detaylarına kadar her başlık araştırılmaya devam ediyor. Özel hayatı da yeniden merak konusu olan Çubuk'un Bahar Şahin'le aşk yaşayıp yaşamadığı da hayranlar tarafından mercek altına alındı. Peki Oktay Çubuk ve Bahar Şahin sevgili mi? Oktay Çubuk'un sevgilisi kim? Oktay Çubuk özel hayatına dair merak edilenler haberimizde...

HABERİN ÖZETİ Oktay Çubuk'un sevgilisi kim? Bahar Şahin ve Oktay Çubuk sevgili mi? Oyuncu Oktay Çubuk'un sağlık durumu merak edilirken, özel hayatı ve eski ilişkileri gündeme geldi. Oktay Çubuk, yurt dışı tatili sırasında fenalaşarak kalbi durmuş ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermektedir. Daha önce Melisa Gizem, Nilperi Şahinkaya ve Çağla Boz ile aşk iddiaları gündeme gelmiştir. Bahar Şahin ile bir dönem 'yılın çifti' olarak anılan Çubuk'un aşkı, Haziran 2022'de başlayıp 22 Ağustos 2022'de sona ermiştir. Oktay Çubuk, 12 Mart 1996 İzmir doğumlu, 1.80 metre boyunda ve 73 kilodur.

OKTAY ÇUBUK SEVGİLİSİ KİM?

Oktay Çubuk'un yaşadığı sağlık süreci sonrası sevgilisinin kim olduğu da merak edilen detaylar arasında yer aldı. 2026 yılında yakışıklı oyuncunun adı birçok ünlü isimle anılmıştır.

Bir dönem Melisa Gizem ile yaşadığı birliktelikle gündemden düşmeyen Oktay Çubuk, daha sonra ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ile de aşk iddialarının merkezinde yer almıştır. Ayrıca Çubuk'un Can Borcu dizisinde aynı seti paylaştığı Çağla Boz ile yakınlaştığı anlar da magazin kulislerini epeyce meşgul etmişti.

BAHAR ŞAHİN VE OKTAY ÇUBUK SEVGİLİ Mİ?

Bir dönem 'yılın çifti' olarak anılan Bahar Şahin ve Oktay Çubuk aşkı, hayranları üzen bir ayrılıkla sonlandı. Duran dizisi setinde Haziran 2022 tarihinde başlayan aşk, 22 Ağustos 2022 tarihinde son bulmuştu. İkili birbirlerini takipten çıkmış ve ayrıldıklarını duyurmuşlardı.

OKTAY ÇUBUK'A NE OLDU, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sevenlerini endişelendiren olay, oyuncu Oktay Çubuk'un yurt dışı tatili sırasında yaşandı. Bir anda fenalaşan genç yetenek Çubuk'un kalbi durdu.

Acil müdahale ile hayata döndürülen Oktay Çubuk, hastaneye sevk edildi. Şu anda yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Oktay Çubuk'un sağlık durumu yakından takip ediliyor.

OKTAY ÇUBUK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Oktay Çubuk 12 Mart 1996 yılında İzmir'de doğmuştur. Şu anda 30 yaşında olan oyuncu, lise eğitimini İzmir Amerikan Koleji'nde almıştır. Daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü İletişim Fakültesi'ni birincilikle tamamlamıştır.

Oktay Çubuk 1.80 metre boyunda ve 73 kilodur. Çubuk bugüne kadar birçok dikkat çeken yapımda oyunculuk performansıyla beğeni toplamıştır. İşte Oktay Çubuk'un rol aldığı başlıca yapımlar...