Oyuncu Oktay Çubuk’un yurt dışında tatil yaptığı sırada kalp durması yaşadığı ve acil müdahale sonrası hastaneye kaldırılmasıyla gündeme geldi. Doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen genç oyuncunun yoğun bakımda tedavisinin sürüyor. Gelişmelerin ardından Oktay Çubuk’un kim olduğu, kaç yaşında olduğu, sağlık durumuna ilişkin detaylar ve oyunculuk kariyeri yeniden merak edilmeye başlandı. Peki, Oktay Çubuk kimdir kaç yaşında? Oktay Çubuk’un hastalığı ne? Oktay Çubuk asıl mesleği ne?

OKTAY ÇUBUK KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Oktay Çubuk, 12 Mart 1996 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Oyuncu eğitim hayatına da aynı şehirde başladı. Lise öğrenimini İzmir Amerikan Koleji’nde tamamlayan Çubuk, üniversite eğitiminde önemli bir başarıya imza atarak İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü’ne birincilikle girdi. Tam burslu olarak eğitimine devam eden oyuncu, bu süreçte kendini geliştirmeye yönelik adımlar attı.

Oyunculuk kariyerine profesyonel anlamda hazırlanmak isteyen Çubuk, Cüneyt Sayil Atölye’de aldığı eğitimlerin yanı sıra birçok workshopa katılarak sahne deneyimini güçlendirdi. Disiplinli çalışması ve ekran enerjisiyle kısa sürede dikkat çeken genç oyuncu, ilk projelerinden itibaren yapımcıların radarına girmeyi başardı.

1.80 boyunda ve 73 kilo olan Oktay Çubuk, kahverengi gözleri ve saç rengiyle de ekran uyumu yakalayan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Oyuncunun sosyal medyada da aktif olduğu, özellikle Instagram’da geniş bir takipçi kitlesine ulaştığı görülüyor. Kariyer basamaklarını istikrarlı bir şekilde tırmanan Oktay Çubuk, genç yaşına rağmen sergilediği performansla geleceğin iddialı oyuncuları arasında gösteriliyor.

OKTAY ÇUBUK ASIL MESLEĞİ NE?

Genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Oktay Çubuk’un asıl mesleği oyunculuktur. Çubuk, bu alanda eğitim alarak profesyonel kariyerine adım attı. Oktay Çubuk’un ekran yolculuğu ise 2017 yılında yayınlanan “Cennetin Gözyaşları” dizisiyle başladı. İlk oyunculuk deneyimini bu projede yaşayan Çubuk, kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Ardından yer aldığı dizi projeleriyle kariyerini istikrarlı bir şekilde sürdüren oyuncu, performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

OKTAY ÇUBUK’UN HASTALIĞI NE?

Ünlü oyuncu Oktay Çubuk’un yurt dışı tatili sırasında kalbinin durduğu haberi herkesi derinden üzdü. Oyuncunun, acil müdahale ile hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Doktorların hızlı müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen Çubuk’un, yapılan ilk müdahalenin ardından hayati riskinin ortadan kaldırıldığı ifade ediliyor.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan oyuncunun tetkiklerinin sürdüğü öğrenilirken, daha önce kalp rahatsızlığına dair bilinen bir sağlık geçmişinin bulunmadığı da gelen bilgiler arasında yer aldı. Sağlık durumunun kontrol altında olduğu belirtilen Çubuk’un bir süre daha gözetim altında tutulacağı konuşuluyor.

OKTAY ÇUBUK HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Oktay Çubuk’un oynadığı diziler şöyle: