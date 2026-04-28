Magazin
Avatar
Editor
 Funda Aydın

Oktay Çubuk’un yurt dışı tatilinde kalbi durdu! Oktay Çubuk’un sağlık durumu

Ünlü oyuncu Oktay Çubuk’tan gelen haber sevenlerini endişelendirdi. Yurt dışı tatili sırasında kalbinin duran oyuncunun, acil müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Oktay Çubuk’un yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Portekiz’in başkenti Lizbon’da yaşanan olayın ardından Çubuk’un sağlık durumu merak konusu olurken, gelişmeler sosyal medyada da geniş yankı buldu. Peki, Oktay Çubuk’un sağlık durumu nasıl? İşte Oktay Çubuk’un sağlık durumuna ilişkin detaylar

Oyuncu Oktay Çubuk’un Portekiz’in başkenti ’da bulunduğu sırada aniden fenalaştığı ve kalbinin durduğu haberiyle gündeme geldi. Özel Amerikan Robert Lisesi’nin Türk Müdürü olan annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk’un iş seyahati sırasında yanında bulunan oyuncunun, yaşanan sağlık krizi sonrası hızla hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yapılan ilk müdahaleyle kalbinin yeniden çalıştırıldığı öne sürülen Çubuk’un ünitesinde tedavi altına alındığı ifade ediliyor. Olayın ardından oyuncunun sağlık durumuna ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki, Oktay Çubuk’un nasıl?

HABERİN ÖZETİ

Oyuncu Oktay Çubuk, Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunduğu sırada aniden fenalaşarak kalbi durdu ve yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Oyuncu Oktay Çubuk, Lizbon'da geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu kalbi durdu.
Yapılan ilk müdahale ile kalbi yeniden çalıştırılan Çubuk, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Oyuncunun annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk'un iş seyahati sırasında yanında bulunduğu belirtildi.
Daha önce bilinen bir kalp rahatsızlığı olmadığı konuşulan Çubuk'un sağlık durumu yakından takip ediliyor.
Sosyal medyada hayranları oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletti.
OKTAY ÇUBUK SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Genç oyuncu Oktay Çubuk’tan gelen haber, sevenlerini derinden üzdü. Yurt dışında bulunduğu sırada aniden fenalaştığı öne sürülen oyuncunun kalp durması yaşadı.

Yaşanan sağlık krizi sonrası hızla hastaneye kaldırılan Çubuk’a ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı, ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı belirtildi. Doktorların zamanında müdahalesiyle kalbinin yeniden çalıştırıldığı öne sürülürken, oyuncunun hayati riskinin kontrol altına alındığı ifade ediliyor.

Olayın ardından sosyal medyada kısa sürede gündem olan gelişme, hayranlarını endişeye sevk etti. Pek çok kullanıcı, oyuncuya destek mesajları paylaşarak iyi dileklerini iletti. Daha önce bilinen bir kalp rahatsızlığı olmadığı konuşulan Oktay Çubuk’un sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı. Gözler şimdi oyuncudan ya da yakın çevresinden gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda.

OKTAY ÇUBUK’UN SAĞLIK DURUMU

30 yaşında olan oyuncu Oktay Çubuk’un sağlık durumuna ilişkin endişelendiren gelişme magazin gündemine yansıdı. Sevenleri oyuncunun sağlık durumunun nasıl olduğunu merak etmeye başladı. Oyuncuya yapılan ilk müdahalenin ardından hayati riskin kontrol altına alındığı belirtilen Oktay Çubuk’un, tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesine alındığı belirtildi.

Hastanede tetkikleri devam eden Çubuk’un sağlık durumunun yakından takip edildiği ifade edilirken, daha önce kalple ilgili bilinen bir rahatsızlığının olmadığı da gelen bilgiler arasında yer aldı. Doktorların süreci titizlikle izlediği ve oyuncunun bir süre daha gözetim altında tutulacağı bildirildi. Sevenleri ve hayranları sosyal medyada “geçmiş olsun” mesajları paylaştı.

