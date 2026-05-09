Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani ile İstanbul'da görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve yanındaki heyetle bir araya geldi. İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen kabulde, Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

ÜST DÜZEY KATILIM

Kabulde devletin zirvesinden önemli isimler de hazır bulundu. Toplantıya katılan heyette şu isimler yer aldı:

Hakan Fidan: Dışişleri Bakanı

Alparslan Bayraktar: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Yaşar Güler: Milli Savunma Bakanı

İbrahim Kalın: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede; terörle mücadele, enerji koridoru güvenliği ve ticari iş birliklerinin yanı sıra bölgesel istikrarın korunmasına yönelik adımların değerlendirildiği öngörülüyor.