Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani ile İstanbul'da görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve yanındaki heyetle bir araya geldi. İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşen kabulde, Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.
Kabulde devletin zirvesinden önemli isimler de hazır bulundu. Toplantıya katılan heyette şu isimler yer aldı:
Hakan Fidan: Dışişleri Bakanı
Alparslan Bayraktar: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Yaşar Güler: Milli Savunma Bakanı
İbrahim Kalın: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede; terörle mücadele, enerji koridoru güvenliği ve ticari iş birliklerinin yanı sıra bölgesel istikrarın korunmasına yönelik adımların değerlendirildiği öngörülüyor.