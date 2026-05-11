CHP'den Burcu Köksal kararı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın bu hafta CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılması bekleniyor.
Köksal'ın AK Parti'ye geçeceğine dair henüz resmi bir açıklama gelmezken CHP'den flaş bir hamle geldi.
CHP MYK, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğini duyurdu.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilerin "Burcu Köksal, AK Parti'ye katılacak mı?" sorusuna; "Partimize geçecek belediye başkanlarını il başkanları ve grup toplantılarında görüyorsunuz. Dolayısıyla oralarda gelişmeleri görürsünüz" ifadeleriyle cevap vermişti.