Politika
Avatar
Editor
 Murat Makas

Saadet Partisi kongresinin iptaline ilişkin davada karar

Saadet Partisi’nin 2024’te düzenlenen 9. Olağan Büyük Kongresi’nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada karar açıklandı. Saadet Partisi kongresinin iptaline ilişkin dava reddedildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 12:27
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 12:27

’nin 24 Kasım 2024’te düzenlenen 9. Olağan Büyük Kongresi’nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın duruşmasında sıcak gelişmeler yaşandı.

Saadet Partisi'nin 24 Kasım 2024'teki 9. Olağan Büyük Kongresi'nde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan dava, mahkeme tarafından reddedildi.
Davayı, eski Saadet Partisi Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve beraberindeki isimler açtı.
Davacı avukatı, karşı tarafça sunulan istinaf kararlarının siyasi partilerin kamusal denetimi ile ilgili olduğunu, kendi davalarının ise parti üyelerinin hak ve hukukuna yönelik olduğunu savundu.
Davalı Saadet Partisi avukatları, davanın usul ve esas yönünden reddedilmesini talep etti ve iddiaların seçim yargısının denetiminden geçtiğini belirtti.
Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı reddetti.
Davacıların iddiasına göre, kongrede oy kullanan bin 26 delegeden 789'u delege niteliği taşımıyordu ve birçok ilde kongreler yasal süre içinde yapılmamıştı.
Duruşmada beyanda bulunan davacı, eski Saadet Partisi Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer’in avukatı, karşı tarafça sunulan istinaf kararlarının siyasi partilerin kamusal denetimine ilişkin olduğunu öne sürdü.

AVUKATLARIN SAVUNMALARI

Açılan davanın ise parti üyelerinin hak ve hukukuna yönelik olduğunu savunan avukat, "Karşı tarafın sunduğu istinaf kararları siyasi partilerin kamusal denetimi ile ilgili, bizim davamız üyelerin hak ve hukukuna ilişkindir" dedi.

Davalı Saadet Partisi’nin avukatları ise savunmalarında, davanın usul ve esas yönünden reddine karar verilmesini talep etti.

Savunmalarda ayrıca, dava konusu iddiaların seçim yargısının denetiminden geçtiği belirtilerek, parti teşkilat yapısının yok sayılmasının hukuken mümkün olmadığı ifade edildi. Siyasi partilerin denetimine ilişkin yetkinin ise Anayasa Mahkemesi’nin görev alanında bulunduğu savunuldu.

Taraf beyanlarının ardından kararını açıklayan Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın reddine hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Davayı, Saadet Partisi’nin eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ile beraberindeki isimlerin açtı. Dava dilekçesinde, aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Konya ve Gaziantep’in de bulunduğu çok sayıda il ve ilçede kongrelerin yasal süre içerisinde yapılmadığı öne sürüldü.

Davacılar, bu nedenle kongrede oy kullanan bin 26 delegeden 789’unun delege niteliği taşımadığını savunarak, kongrenin hukuka aykırı şekilde gerçekleştirildiğini iddia etti.

