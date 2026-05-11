Fatih Erbakan'dan Terörsüz Türkiye mesajı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Muş İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Fatih Erbakan, Milli Görüş döneminde Muş'ta fabrikaların kurulduğunu, insanların gurbet ellere gitmelerine gerek kalmadan memleketlerinde iş ve aş sahibi olduğunu söyledi. Milli Görüşün halen dinamik olarak ayakta durduğunu ifade eden Erbakan, fabrikaları yeniden kurmaya, fabrika bacalarını yeniden tüttürmeye ve daha da fazlasını yapmaya geldiklerini anlattı.

"MİLLETİMİZ DEĞİŞİM İSTİYOR"

Muş'un milli gelir sıralamasında ülkede son sıralarda yer aldığını hatırlatan Erbakan, "Milletimiz değişim istiyor. Milletimiz, Milli Görüş istiyor. Milletimiz, 'Yeniden Refah' diyor. Geldiğimizde borç ve faiz ekonomisi yerine üretim ve istihdam ekonomisine geçeceğiz. Muş'ta yeniden fabrikaları açacağız. Muş yeniden bolluk ve bereketin merkezi olacak. Muş göç veren değil, göç alan bir ilimiz olacak." diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Türkiye'de önemli bir meselenin de "Terörsüz Türkiye" süreci olduğunu anlatan Erbakan, şöyle devam etti:

"Milli Görüş, Kürt kardeşlerimizin hakkını savunuyor. 70'li yılda Erbakan hocamız bu bölgede adalet istedi. Bu bölgedeki kardeşlerimizin haklarının teslim edilmesini istedi. Bu bölge insanının haklarını savundu. Şimdi bize soruyorlar, 'Siz 'Terörsüz Türkiye' sürecine ne diyorsunuz?" Bizim duruşumuz 50 seneden beri ortada. Biz barışa ve kardeşliğe 'evet' diyoruz. Biz yarım asırdan beri 'adil düzen' diyoruz. Türk ve Kürt'ü ayırırsan ortada ne Türk kalır ne de Kürt kalır, ama Türk ve Kürt bir olursa karşısında ne Amerika durabilir ne İsrail diye tahmin ediyorum. Bizim yolumuz budur."

"İLK SEÇİMLERDE İKTİDAR OLACAĞIZ"

Erbakan, Milli Görüşçüler olarak manevi kalkınma hamlesini gerçekleştireceklerini belirterek, "LGBT'ye, ateizme, deizme, uyuşturucuya, şiddete, rüşvete, yolsuzluğa, hırsızlığa karşı Allah'ın izniyle ahlaki ve manevi erozyona karşı manevi kalkınmayı gerçekleştirecek. Önümüzdeki ilk genel seçimlerde milletimizin teveccühü ile teşkilatlarımızın gayreti ve fedakarlığıyla inşallah Yeniden Refah Partimizi iktidar yapacağız. Türkiye'mizi yaşanabilir büyük bir Türkiye yapacağız. Bu konuda Muş'a güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Tek listeyle yapılan seçimde Yeniden Refah Partisi Muş İl Başkanı Hakkı Bulut, yeniden başkanlığa seçildi.