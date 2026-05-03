Politika
Onur Kaya
Editor
 | Onur Kaya

Fatih Erbakan'dan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda açıklama yaptı. 2028 yılındaki seçim için adaylık sinyali veren Erbakan, ittifaka açık kapı bıraktı.

GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 05:34
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 05:34

Genel Başkanı , "Yeniden Refah Partisi olarak, 2028 seçimlerinde inşallah Cumhurbaşkanı adayımızı kendimizin çıkartacağını, kendi başımıza seçimler yapacağımızı söylemek isterim." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Milli Gençlik Derneğinde düzenlenen partisinin "İl Sorumluları ve İl Başkanları Toplantısı"na katıldı. Erbakan burada yaptığı konuşmada, bıçaklı kavgada yaralanarak hayatını kaybeden Yeniden Refah Partisi Giresun İl Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve parti camiasına başsağlığı diledi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ELEŞTİRİSİ

Emeklilere verilecek 4 bin lira bayram ikramiyesini yetersiz olduğu gerekçesiyle eleştiren Erbakan, "2015 yılında emeklimize bayramda bin lira ikramiye verildiğinde, vatandaşımız 700 lirasıyla kurbanını alıyor, kalanla da çoluğuna çocuğuna bayram harçlığı veriyordu. Bugün emeklimizin bayram ikramiyesi 4 bin lira, küçükbaş kurbanlıklar 18-20 bin lira. O 4 bin lirayla değil kurban almak, 4 kilo eti zor alıyorsun." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI MESAJI

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın, katıldığı bir televizyon programında, gösterecekleri için "Biz öyle bir isim üzerinde çalışıyoruz ki o ismi açıkladığımızda tüm Türkiye, 86 milyon 'Oh be, işte aradığımız bu' diyecek" sözleriyle işaret ettiği adayın kendisi olup olmadığına ilişkin soru üzerine Erbakan, şu yanıtı verdi:

"Sayın Genel Başkan Mahmut Arıkan Bey'in ifadelerini biz de duyduk. Ancak bizim kendisiyle bunun öncesinde bir görüşmemiz veya bizim adaylığımızla ilgili bir mutabakatımız oluşmamıştı. Dolayısıyla kendisinin tam olarak kimi kastettiğini bilebilmemiz mümkün değil. Yine kendisine sormak gerekir.

Ancak biz Yeniden Refah Partisi olarak, 2028 seçimlerinde inşallah Cumhurbaşkanı adayımızı kendimizin çıkartacağını, kendi başımıza seçimler yapacağımızı söylemek isterim. Dolayısıyla bizim adaylığımız konusunda mutabık kalacak, bizim adaylığımıza destek olacak diğer siyasi partilerin de bulunması bizi tabii ki memnun eder. Böyle bir mutabakat olursa bizim adaylığımızı destekleyen diğer siyasi partilerin seçmeninin teveccühüne de layık olmak üzere elimizden gelen gayreti göstereceğimizi ifade etmek isterim."

"MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Erbakan, CHP ile ilgili "mutlak butlan" tartışmalarına ilişkin soru üzerine de "Bu konuda temkinliyiz ve hukuki sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Ancak bana sorarsanız butlan kararı çıkma ihtimali yüksektir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

