Yeniden Refah Partisi Giresun Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak kavgayı ayırmak isterken öldürüldü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Merkez ilçeye bağlı Aksu Mahallesi'nde önceki akşam iki grup arasında yaşanan kavgayı ayırmak isterken taraflardan birinin bıçaklı saldırısına uğrayan Yeniden Refah Partisi Giresun Gençlik Kolları İl Başkanı Utku Konak (18), ağır yaralandı.
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında N.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesine sevk edilen N.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, olayla ilgili taziye mesajı yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:
"Giresun İl Gençlik Kolları Başkanımız, teşkilatımızın kıymetli evladı Utku Konak’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Utku kardeşimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.."