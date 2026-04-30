Yeniden Refah Partisi Giresun Gençlik Kolları Başkanı Utku Konak kavgayı ayırmak isterken öldürüldü

Giresun'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 18 yaşındaki Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları İl Başkanı Utku Konak, olay sırasında bıçaklanarak öldürüldü. Cinayeti işleyen zanlı tutuklandı.

Merkez ilçeye bağlı Aksu Mahallesi'nde önceki akşam iki grup arasında yaşanan kavgayı ayırmak isterken taraflardan birinin bıçaklı saldırısına uğrayan Gençlik Kolları İl Başkanı Utku Konak (18), ağır yaralandı.

Merkez ilçeye bağlı Aksu Mahallesi'nde iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklı saldırıya uğrayan Yeniden Refah Partisi Giresun Gençlik Kolları İl Başkanı Utku Konak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili N.T. isimli şüpheli tutuklandı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Utku Konak için taziye mesajı yayımladı.
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Konak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında N.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesine sevk edilen N.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FATİH ERBAKAN'DAN MESAJ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, olayla ilgili taziye mesajı yayımlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Giresun İl Gençlik Kolları Başkanımız, teşkilatımızın kıymetli evladı Utku Konak’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Utku kardeşimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.."

