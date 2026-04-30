Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Eşini "yemek yapmadığı" için katleden caninin cezası belli oldu! İddialarını HTS kayıtları çürüttü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eşini darp ederek ölümüne neden olan Yunus Korkut'un cezası belli oldu. Cani adama indirim uygulanmadan 14 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca şahsın "sadakatsizlik" iddiaları HTS incelemeleriyle asılsız olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Eşini
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 14:21

Muğla'nın ilçesinde 22 Ocak 2025’te meydana gelen ve Türkiye kamuoyunda geniş yankı bulan Ummuhan Korkut cinayeti davasında bugün karar duruşması yapıldı.

HABERİN ÖZETİ

Eşini "yemek yapmadığı" için katleden caninin cezası belli oldu! İddialarını HTS kayıtları çürüttü

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 22 Ocak 2025'te meydana gelen Ummuhan Korkut cinayeti davasında sanık Yunus Korkut'a 14 yıl hapis cezası verildi.
Mahkeme heyeti, sanık Yunus Korkut'u “eşe karşı kasten yaralama sonucu ölüme neden olma” suçundan 14 yıl hapis cezasına mahkûm etti.
Kararda, suçun işleniş biçimi ve sanığın kastının yoğunluğu göz önünde bulundurularak takdiri indirim uygulanmadı.
Sanık Yunus Korkut’un yargılama sürecinde dile getirdiği “sadakatsizlik” iddialarının HTS incelemeleriyle asılsız olduğu ortaya kondu.
Mahkeme, Yunus Korkut'un tutukluluk halinin devamına ve yaklaşık 66 bin TL tutarındaki yargılama giderlerini karşılamasına hükmetti.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
14 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, toplanan deliller ve Adli Tıp Kurumu raporlarını dikkate alarak sanık Yunus Korkut’u “eşe karşı kasten yaralama sonucu ölüme neden olma” suçundan 14 yıl hapis cezasına mahkûm etti. Kararda, suçun işleniş biçimi ve sanığın kastının yoğunluğu göz önünde bulundurularak takdiri indirim uygulanmadı.

HTS KAYITLARI İDDİALARI YALANLADI

Olay sırasında 25 yaşında olan Ummuhan Korkut, eşi tarafından darp edildikten sonra hastaneye kaldırılmış, beyin kanaması teşhisiyle ameliyata alınmış ancak 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Sanık Yunus Korkut’un yargılama sürecinde dile getirdiği “sadakatsizlik” iddialarının ise HTS incelemeleriyle asılsız olduğu ortaya konmuş, söz konusu telefon numarasının bir operatör yönlendirme hattı olduğu belirlenmişti.

YARGILAMA GİDERLERİNİ DE ÖDEYECEK

Mahkeme, verilen ceza ve kaçma şüphesi gerekçesiyle Yunus Korkut’un tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ayrıca sanığın yaklaşık 66 bin TL tutarındaki yargılama giderlerini karşılamasına karar verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Siber dolandırıcılara yönelik dev operasyon! 11 ilde eş zamanlı baskın: Çok sayıda gözaltı var
Cinayet işledi, Estetikle bambaşka biri olup kardeşinin yerine geçti!
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Valinin aracındaki sır perdesi: Anne-baba DNA örneği verdi
ETİKETLER
#kadına şiddet
#köyceğiz
#Hapis Cezası
#Ummuhan Korkut Cinayeti
#Yunus Korkut
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.