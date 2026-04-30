Eşini "yemek yapmadığı" için katleden caninin cezası belli oldu! İddialarını HTS kayıtları çürüttü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 22 Ocak 2025’te meydana gelen ve Türkiye kamuoyunda geniş yankı bulan Ummuhan Korkut cinayeti davasında bugün karar duruşması yapıldı.

14 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, toplanan deliller ve Adli Tıp Kurumu raporlarını dikkate alarak sanık Yunus Korkut’u “eşe karşı kasten yaralama sonucu ölüme neden olma” suçundan 14 yıl hapis cezasına mahkûm etti. Kararda, suçun işleniş biçimi ve sanığın kastının yoğunluğu göz önünde bulundurularak takdiri indirim uygulanmadı.

HTS KAYITLARI İDDİALARI YALANLADI

Olay sırasında 25 yaşında olan Ummuhan Korkut, eşi tarafından darp edildikten sonra hastaneye kaldırılmış, beyin kanaması teşhisiyle ameliyata alınmış ancak 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Sanık Yunus Korkut’un yargılama sürecinde dile getirdiği “sadakatsizlik” iddialarının ise HTS incelemeleriyle asılsız olduğu ortaya konmuş, söz konusu telefon numarasının bir operatör yönlendirme hattı olduğu belirlenmişti.

YARGILAMA GİDERLERİNİ DE ÖDEYECEK

Mahkeme, verilen ceza ve kaçma şüphesi gerekçesiyle Yunus Korkut’un tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ayrıca sanığın yaklaşık 66 bin TL tutarındaki yargılama giderlerini karşılamasına karar verildi.