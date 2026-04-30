Eşini "yemek yapmadığı" için katleden caninin cezası belli oldu! İddialarını HTS kayıtları çürüttü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 22 Ocak 2025’te meydana gelen ve Türkiye kamuoyunda geniş yankı bulan Ummuhan Korkut cinayeti davasında bugün karar duruşması yapıldı.
Mahkeme heyeti, toplanan deliller ve Adli Tıp Kurumu raporlarını dikkate alarak sanık Yunus Korkut’u “eşe karşı kasten yaralama sonucu ölüme neden olma” suçundan 14 yıl hapis cezasına mahkûm etti. Kararda, suçun işleniş biçimi ve sanığın kastının yoğunluğu göz önünde bulundurularak takdiri indirim uygulanmadı.
Olay sırasında 25 yaşında olan Ummuhan Korkut, eşi tarafından darp edildikten sonra hastaneye kaldırılmış, beyin kanaması teşhisiyle ameliyata alınmış ancak 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Sanık Yunus Korkut’un yargılama sürecinde dile getirdiği “sadakatsizlik” iddialarının ise HTS incelemeleriyle asılsız olduğu ortaya konmuş, söz konusu telefon numarasının bir operatör yönlendirme hattı olduğu belirlenmişti.
Mahkeme, verilen ceza ve kaçma şüphesi gerekçesiyle Yunus Korkut’un tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ayrıca sanığın yaklaşık 66 bin TL tutarındaki yargılama giderlerini karşılamasına karar verildi.